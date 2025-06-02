Таксопарки допустили подорожание поездок на 30% из-за локализации

Цены на такси могут вырасти на 30% из-за нового закона о локализации автомобилей для перевозок, сообщила «Автостату» Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси. Закон обяжет таксопарки менять автомобили, что будет дорого из-за высокой ключевой ставки и ограниченного доступа к льготным кредитам и лизингу, пояснила она.

Она допустила, что часть водителей и таксопарков может покинуть рынок, что сократит предложение и увеличит время ожидания такси. Руководитель отдела по связям с общественностью сервиса «Максим» Павел Стенников предположил, что легальный рынок такси в регионах может сократиться и клиенты начнут чаще обращаться к частным водителям.

Операционный директор «Ситимобил» Даниил Курашев выразил надежду, что резкого роста тарифов удастся избежать, если автопроизводители расширят ассортимент моделей для такси и появятся новые госпрограммы по субсидированию.