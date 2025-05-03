Главные новости за 28 апреля — 3 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовский «Городской парк культуры и отдыха имени Горького уйдет из активов группы компаний «Рим». Мэрия Саратова пообещала не продлевать договор аренды.

Кассационный суд в Саратове не стал изменять приговор Денису Евдокимову, пилоту SSJ 100, потерпевшего крушение в Шереметьево в мае 2019 года. Евдокимов продолжит отбывать наказание в колонии-поселении в течение шести лет.

В Пензе единоросса Алексея Иванова заподозрили в ношении чужой награды.

Суд обязал минстрой разрешить строительство фитнес-клуба во дворе МКД в Саратове. Ранее власти отказывались выдавать разрешение в связи с близостью выявленного объекта культурного наследия — одного из корпусов СГТУ им. Гагарина. Истец Камиль Аблязов сумел доказать в суде, что строительство на спорном участке не повредит историческому зданию.

Строительство жилого комплекса «Универ» на Университетском проспекте, по поводу которого около года прокуратура спорила с застройщиком и исполнительными органами, в Волгограде признано законным. Саратовский суд учел интересы 103 дольщиков, вложившихся в проект, а также подтвердил, что объединение земельных участков и передача прав проведены без нарушений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил план развития саратовских вузов.

В Астрахани сгоревший и избежавший банкротства ТЦ «Айсберг» начали сносить. В конце декабря 2023 года УФНС России по Астраханской области подало иск в Арбитражный суд региона с требованием признать ООО «Айсберг» банкротом. Сумма задолженности составляла около 6 млн руб. Однако в январе 2024 года налоговая служба отозвала иск. Примечательно, что после этого и произошел стремительный рост прибыли до 172 млн руб.

Президент РФ Владимир Путин своим указом переименовал аэропорт Волгограда в Сталинград. Петербургский священник сравнил переименование с исламизацией России.

Мэр Пензы Олег Денисов создал рабочую группу по борьбе с задержками зарплат. Ее возглавила Дарья Просточенко.

В Саратове скончался журналист Алексей Голицын.

Астраханский терминал намерен увеличить грузооборот к 2030 году до 11 млн тонн.

Ветераны больше не хотят проверять награды пензенского депутата Алексея Иванова. Ранее председатели пензенских ветеранских общественных организаций выступили в его поддержку. Сам господин Иванов утверждает, что все его награды подтверждены документами, подписанными президентом РФ.

На пост замминистра образования Саратовской области выбрали Михаила Попова.

Рост онлайн-продаж до 7 млрд руб бьет по трафику астраханских торговых центров. Покупатели все чаще переходят в онлайн-сегмент, выбирая маркетплейсы.

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин посетил Минск и обсудил с президентом Александром Лукашенко дальнейшее сотрудничество.

В Саратове на снос 112 аварийных домов потратят в 2025 году 128 млн руб.

Выставленный на продажу астраханский ресторан «Собрание» подорожал до 50 млн руб. 12 лет назад в этом заведении получил взятку экс-мэр Астрахани Михаил Столяров.

Хоккейный матч между «Кристаллом» и «Гранитом» в Саратове завершился побоищем.

Мэр Саратова Михаил Исаев потребовал сократить сроки восстановления асфальта после земляных работ.

Астраханская область вошла в топ регионов с высоким ростом долговой нагрузки.

В Саратовской области зафиксировано снижение уровня бедности. В 2021 году в регионе уровень бедности составлял 14,4%, а в 2024-м — уже 10,7%.

Прокуратура объявила предостережение главе Саратова Михаилу Исаеву.

В пензенском Земетчино хотят построить семейный МФЦ за 32,4 млн руб.

В Волгограде вынесли приговор за диверсию и отмывание денег. В июне 2024 года 19-летние Максим Зубарев и Евгений Кадыков вступили в сговор с представителем спецслужб Украины. Целью молодых людей было разрушение средств связи для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.

В Саратове экс-зампреду Павлу Мигачеву отменили подписку о невыезде.

Заявки на реконструкцию аэропорта в Балакове за 1 млрд руб. собирали всего два дня. Работы должны завершиться к 20 декабря 2027 года.

Пензенский областной суд переедет к Первомайскому райсуду. Объект будет расположен в Пензе на Суворова, 217. Переезд обойдется в 30 млн руб.

В Астрахани спустили на воду танкер-нефтевоз «Азимут-1». Особенность танкера — грузовые отсеки, позволяющие перевозить три разных сорта груза в одном рейсе.

В Астраханской области нефть разлилась на Волге на площади 160 тыс. кв. м.

Глава Энгельса Максим Леонов хочет сделать лютеранскую кирху туристической. Он отметил, что одной из главных задач районной власти является повышение туристической привлекательности Энгельсского района.

Под Волгоградом суд обязал чиновников вернуть маршруты № 111 и № 707. Пассажирские автобусы ранее курсировали между городом Калач-на-Дону и поселками Береславка и Заря.

И.о. председателя комитета по образованию администрации Саратова назначен Максим Мишин.

Экс-глава СПГЭС Сергей Козин не смог обжаловать приговор в Саратовском облсуде.В 2021–2022 годах, занимая должность директора ЗАО «СПГЭС», Козин нарушил договор с ПАО «Россети Волга», не перечислив 260 млн руб. за поставленную электроэнергию. Эти средства были направлены на нужды самой СПГЭС. Во время разбирательства апелляционный суд учел систематическое несоблюдение условий отбывания наказания и не стал изменять приговор.

Мэрию Саратова обязали отремонтировать сгоревший памятник Мичурина, 148.

Глава миграционной службы УМВД по Пензенской области взят под стражу.

Пензенская область попала на 22 место в рейтинге платежной дисциплины бизнеса. Что касается остальных регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга», Волгоградская область заняла в рейтинге 49-е место, Саратовская — 74-е, Астраханская — 80-е место.

Пензенский Никольск получит 11,1 млн руб. на развитие туризма. Денежные средства в текущем году привлекут из федерального и областного бюджетов.

Нина Шевченко