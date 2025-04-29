Спортный участок

Спортивный предприниматель Камиль Аблязов сумел добиться разрешения на строительство фитнес-клуба в центре Саратова. Ранее власти отказывались его выдавать в связи с близостью выявленного объекта культурного наследия — одного из корпусов СГТУ им. Гагарина. Истец сумел доказать в суде, что строительство на спорном участке не повредит историческому зданию. Ранее суды также не дали чиновникам расторгнуть договор аренды соответствующей земли. Юристы предполагают, что решение суда страхует власти от возможных последствий строительства нового объекта в потенциальной охранной зоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный земельный участок расположен возле Политеха и больницы им. Миротворцева

Фото: Публичная кадастровая карта Спорный земельный участок расположен возле Политеха и больницы им. Миротворцева

Фото: Публичная кадастровая карта

Арбитражный суд Поволжского округа признал законным решение нижестоящих судов, согласно которым саратовский минстрой должен выдать бизнесмену Камилю Аблязову разрешение на строительство фитнес-клуба возле СГТУ им. Гагарина. Под спортивное сооружение предназначен участок площадью менее 1,5 тыс. кв. м, расположенный возле пересечения улиц Политехнической и 2-й Садовой. С одной стороны он ограничен корпусом СГТУ им. Гагарина (Политехническая, 77К8), с другой — парковкой. С остальных сторон расположены многоквартирные дома — Политехническая, 79А и 2-я Садовая улица, 101. Двор последнего с расположенной хозяйственной постройкой и занимает спорная земля. Из судебных документов следует, что землю под строительство фитнес-клуба в аренду на 49 в 2015 году городской комитет по управлению имуществом сдала в аренду предпринимателю Елене Серегиной. В 2017 году по договору замены арендатора участок отошел Камилю Аблязову.

Бизнесмен Камиль Аблязов является учредителем ООО «Саратовторгстекло», занимающегося оптовой торговлей керамическими и стеклянными изделиями. В прошлом году компания заработала 19 млн руб. при выручке в 750 млн. Сервис Rusprofile оценивает стоимость предприятия в 99 млн руб. В Башкирии группа предприятий господина Аблязова «БашЛПК» занимала 40% арендуемых лесных угодий, на данный момент предприятие признано банкротом. В 2024 году в Казани был ликвидирован «Наратбанк», ранее принадлежавший Камилю Аблязову. После продажи банку «Ак Барс» он стал расчетной небанковской кредитной организацией «Нарат».

В 2022 году чиновники попробовали расторгнуть соглашение, указав, что участок якобы не используется по назначению: на нем «расположено одноэтажное кирпичное нежилое здание, наземная линия теплоснабжения, имеются элементы детской площадки», гласил акт осмотра. На сторону чиновников тогда встали первая и апелляционная инстанции, однако окружной суд в Казани отменил решение.

В ходе повторного рассмотрения суды встали на сторону предпринимателя, а в минувшем феврале ВС РФ отказался выносить жалобу чиновников на рассмотрение коллегии, поставив точку в споре о праве господина Аблязова пользоваться землей.

Вместе с этим предприниматель получил отказ властей в выдаче разрешения на строительство, который оспорил в суде. 8 января 2024 года Арбитражный суд Саратовской области отказался обязать чиновников выдать разрешение на строительство фитнес-клуба, однако Двенадцатый арбитражный апелляционный суд изменил решение предыдущей инстанции. Министерству строительства и ЖКХ Саратовской области было предписано устранить нарушение прав и интересов бизнесмена в течение тридцати рабочих дней с момента вступления в законную силу судебного акта.

Чиновников решение суда не устроило. От городской администрации, комитета по архитектуре и министерства строительства и ЖКХ Саратовской области была подана кассационная жалоба на постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

Власти пытались оспорить решение апелляционной инстанции, ссылаясь на близость главного корпуса Саратовского технического университета (СГТУ) к участку, на котором должно было стартовать строительство фитнес-клуба. Здание, построенное в 1934 году архитекторами С. К. Григорьевым и Н. К. Усовым, было признано выявленным объектом культурного наследия. По мнению властей, господин Аблязов должен был учесть этот факт при подготовке проектной документации.

В кассационной инстанции не посчитали доводы администрации убедительными. В частности, было указано на то, что вновь выявленный объект культурного наследия не имеет статуса памятника архитектуры и границы вокруг него не установлены.

Земельный участок, который арендует господин Аблязов, не имеет смежной границы с участком, на котором стоит историческое здание, и угрозы для него в связи со строительством фитнес-клуба не имеется, отметил суд.

Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда оставили без изменения, а кассационные жалобы — без удовлетворения.

Бизнесмен может считать дело выигранным, рассказал «Ъ — Средняя Волга» руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова. «Органы, ответственные за разрешения на строительство, традиционно стараются отказать в их выдаче в случае, если рядом находится вновь выявленный объект культурного наследия. Такие объекты могут годами не иметь охранного статуса, но чиновники руководствуются принципом „как бы чего не вышло“, предпочитая, чтобы суд обязал их выдать разрешение на строительство. Теперь, когда оно вынесено, для предпринимателя дело выиграно»,— рассказала эксперт.

Светлана Федорова