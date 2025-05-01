В Саратовской области зафиксировано снижение уровня бедности

В Саратовской области за последние три года значительно снизился уровень бедности. На это указывают данные Росстата.

Так, если в 2021 году в регионе уровень бедности составлял 14,4%, то в минувшем году — уже 10,7%. За указанный период в области стало на 98,4 тыс. человек с невысоким уровнем дохода меньше.

По данным регионального министерства труда, таких показателей удалось достичь благодаря комплексной работе, проводимой, в частности, по поручению губернатора Романа Бусаргина. Среди важнейших мер, которые помогли снизить уровень бедности в Саратовской области, поддержка малообеспеченных семей с детьми, повышение МРОТ, господдержка предпринимательских инициатив, расширение региональных мер соцподдержки.

Павел Фролов