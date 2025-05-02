В Саратове на снос 112 аварийных домов потратят в 2025 году 128 млн рублей

В Саратове в текущем году намерены снести 112 расселенных аварийных домов, освобожденных от прав третьих лиц. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, на снос указанного количества домов потратят 128 млн руб., из которых 50 млн руб. Саратов получил из регионального бюджета. Глава города поручил районным администрациям организовать снос аварийного жилья в кратчайшие сроки.

С начала 2025 года в Саратове специалисты демонтировали 13 домов, еще 67 находятся на стадии сноса. Михаил Исаев добавил, что работа по освобождению территорий от представляющих опасность зданий продолжается.

Павел Фролов