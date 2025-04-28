Пензенская область попала на 22 место в рейтинге платежной дисциплины бизнеса

Пензенская область расположилась на 22-м месте в рейтинге регионов по платежной дисциплине бизнеса. На это указывает инфографика РИА Новости.

Доля просроченной задолженности юрлиц в Пензенской области на 1 марта 2025 года составила 1,45%. Корпоративный портфель в регионе за 12 месяцев вырос на 2,30%. В общероссийском объеме его доля составила 0,26%.

Что касается остальных регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга», Волгоградская область заняла в рейтинге 49-е место, Саратовская — 74-е, Астраханская — 80-е место. В первой из них доля просроченной задолженности юрлиц на 1 марта текущего года составила 3,17%, второй — 6,74%, третьей — 12,66%.

В Волгоградской области корпоративный портфель за 12 месяцев увеличился на 26,20%, в Саратовской — на 6,50%, в Астраханской — на 28,70%. Доля первого из этих регионов в общероссийском объеме корпоративного портфеля составила 0,41%, второго — 0,30%, третьего — 0,12%.

Павел Фролов