Мэрию Саратова обязали отремонтировать сгоревший памятник Мичурина, 148

Арбитражный суд Саратовской области возложил на администрацию Саратова обязанность по восстановлению памятника архитектуры на Мичурина, 148. Соответствующее решение приняла судья Виктория Сахнова.

Иск в августе 2024 года подал комитет культурного наследия Саратовской области. Он просил обязать в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обязать мэрию вывести объект культурного наследия, известный как «Дом жилой», 1850-е годы, из аварийного состояния.

Представитель администрации на заседаниях ссылался на отсутствие утвержденного охранного обязательства и акта технического состояния, что препятствовало проведению работ по сохранения. Однако суд посчитал, что нехватка этих документов не освобождает собственника от необходимости заниматься зданием.

Иск комитета культурного наследия был удовлетворен. На решение суда администрация Саратова подала апелляцию.

В здании на Мичурина, 148 в июле 2024 года произошло как минимум два пожара. По различным памятникам архитектуры профильный комитет правительства Саратовской области направлял городской администрации 105 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований закона об ОКН.

Ольга Симонова