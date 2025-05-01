Хоккейный матч между «Кристаллом» и «Гранитом» в Саратове завершился побоищем

В Саратове накануне вечером, в среду, состоялся хоккейный матч между саратовским «Кристаллом» и подмосковным «Гранитом». Встреча завершилась массовой дракой.

Крупный конфликт в Ледовом дворце спорта «Кристалл» произошел за две минуты до завершения матча. Когда на табло можно было увидеть счет 7:3 в пользу саратовской команды, игроки «Гранита» атаковали вратаря «Кристалла». В итоге на льду схлестнулись игроки обеих команд. Участие в драке приняли в том числе запасные хоккеисты.

По завершении инцидента в матче плей-офф Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) команды получили в общей сложности 200 штрафных минут: «Гранит» — 170, «Кристалл» — 30. Нескольких игроков дисквалифицировали до конца игры. Саратовская команда вышла в финал. Теперь ей предстоит встретиться с «Тамбовом».

Павел Фролов