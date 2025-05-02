Рост онлайн-продаж до 7 млрд руб бьет по трафику астраханских торговых центров

В марте этого года на юге России и по всей стране зафиксировано снижение потребительской активности, по данным ЦБ. Предприятия отметили падение спроса, особенно на непродовольственные товары. В Астраханской области наблюдается рост онлайн-продаж, что отражено в докладе ЦБ «Региональная экономика».

С конца прошлого года продажи строительных материалов и крупной бытовой техники сократились из-за охлаждения рынка жилья и роста ипотечных ставок. Торговые центры в Астраханской области также сообщили о снижении числа посетителей, что повлияло на инфляцию. В первом квартале этого года инфляция в стране замедлилась.

Покупатели все чаще переходят в онлайн-сегмент, выбирая маркетплейсы из-за широкого ассортимента и скидок. В 2024 году сумма покупок астраханцев на маркетплейсах составила 7 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2023 году. Жители региона также чаще заказывают продукты питания онлайн, что связано с улучшением инфраструктуры доставки.

Нина Шевченко