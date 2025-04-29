Пензенский областной суд переедет к Первомайскому райсуду

В Пензе объявлен аукцион на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации для строительства нового здания Пензенского областного суда. Извещение о торгах на «Госзакупках» разместило Управление судебного департамента в Пензенской области

Начальная максимальная цена контракта составляет 30,4 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 мая 2025 года. Срок исполнения контракта установлен до 1 июля 2026 года.

Объект будет расположен в Пензе на Суворова, 217, по соседству с Первомайским районным судом. На данный момент облсуд размещается в задании на Горького, 40, в Ленинском районе.

Никита Маркелов