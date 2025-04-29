В Саратове экс-зампреду Павлу Мигачеву отменили подписку о невыезде

Бывшему заместителю председателя правительства Саратовской области Павлу Мигачеву отменили подписку о невыезде, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Господин Мигачев остается подозреваемым в деле о превышении должностных полномочий.

Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что в середине апреля возбудили дело по части 1 статьи 286 УК РФ в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Саратовской области. По версии следствия, он незаконно выплатил субсидии трем сотрудникам областного управления Росреестра на сумму более 4 млн руб. Эти работники, являясь федеральными госслужащими, не имели права на региональные субсидии.

Павел Мигачев занимал пост министра строительства и ЖКХ Саратовской области с 2019 по 2022 годы, а с сентября 2022 года был заместителем председателя правительства региона. В конце 2023 года его уволили после критики председателя Госдумы Вячеслава Володина за провал нескольких проектов.

Никита Маркелов