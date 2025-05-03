Мэр Пензы создал рабочую группу по борьбе с задержками зарплат

В Пензе создана рабочая группа для борьбы с задержками зарплаты, согласно постановлению главы города Олега Денисова. Группу из 14 человек возглавила заместитель мэра по экономике и развитию предпринимательства Дарья Просточенко, а ее заместителем стала начальник управления экономического развития Елена Голова.

Основные задачи группы — выявлять причины задержек зарплаты, анализировать меры работодателей и разрабатывать предложения для финансового оздоровления организаций, имеющих задолженности. На заседания будут приглашать работодателей.

Господин Денисов поручил Дарье Просточенко контролировать выполнение постановления.

Нина Шевченко