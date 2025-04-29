Заявки на реконструкцию аэропорта в Балакове за 1 млрд собирали всего два для

ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры» закончило сбор заявок на реконструкцию аэропорта в Балакове. Информация размещена на ЕИС «Закупки».

Начальная максимальная цена контракта составляет 950 млн руб. Работы должны завершиться к 20 декабря 2027 года. Извещение о торгах было размещено 27 апреля, а уже 29 числа торги перевели на этап работы конкурсной комиссии.

Аэропорт Балаково, построенный для атомной электростанции, был законсервирован более 20 лет назад. В апреле 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о планах возобновления работы аэропорта.

Никита Маркелов