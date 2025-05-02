В Астрахани сгоревший и избежавший банкротства ТЦ «Айсберг» начали сносить

В Астрахани начали демонтаж ТЦ «Айсберг» на ул. Победы, 53д в Кировском районе. Об этом сообщает издание «PRO Астрахань».

ТЦ «Айсберг» построили в 2007 году. Общая площадь трехэтажного здания составляет почти 11 тыс. кв. м. На территории ТЦ есть парковка, ранее на третьем этаже располагалось кафе, а на первом супермаркет «Пятерочка». По данным Росреестра, ТЦ занимает два участка общей площадью 8 тыс. кв. м. Общая кадастровая стоимость земли составляет 59,5 млн руб. (общая удельная 14,9 тыс. руб. за кв. м).

Утром 2 июня 2022 года на первом этаже торгового центра случился пожар. По данным ГУ МЧС России по Астраханской области, огонь охватил площадь 280 кв. м. Позже причиной возгорания назвали короткое замыкание. По информации ведомства, обошлось без жертв, но пострадало имущество продавцов.

Спустя неделю после происшествия местные СМИ писали, что ведущим торговлю на территории «Айсберга» предпринимателям руководство ТЦ не позволяло забрать товары без подписания соответствующего документа. В его содержании было указано, что коммерсанты не должны были иметь каких-либо бухгалтерских финансовых документов, подтверждающих стоимость и количество имущества. Только не предъявляя претензий руководству о возмещении ущерба, продавцам было разрешено попасть внутрь здания. С того момента арендаторы разошлись по другим торговым объектам города, а ТЦ «Айсберг» прекратил свою деятельность.

Эксперт в сфере ритейла Михаил Лачугин считает, что ликвидация ТЦ «Айсберг» в целом логична. «Такого уровня торговые центры вряд ли пользуются каким-то особым спросом, тем более с развитием маркетплейсов с возможностью покупать такую продукцию там, где угодно. И даже в крупных торговых сетях аналогичные товары есть, поэтому „Айсберг“ потерял смысл своего существования», — отмечает господин Лачугин.

В 2022 году директором ООО «Айсберг» являлась Ирина Новикова. С 2024 года ТЦ руководит 24-летняя Елизавета Новикова. Они же являются учредителями ООО. Также совладельцем является 20-летняя Екатерина Новикова. Ирине Новиковой принадлежит 95,45% уставного капитала (210 тыс. руб.). Она также владеет ООО ПКФ «Приволжский сжиженный газ». 2022 год «Айсберг» завершил с убытками в 16 млн руб. при обороте 24 млн руб. На конец 2023 года убытки юрлица составили 24 млн руб., а выручка 1,1 млн руб. По итогам 2024 года, прибыль ТЦ возросла на 823% (до 172 млн руб.) при обороте 1,5 млн руб. В 2024 году внеоборотные активы ООО составили 9,7 млн руб., что на 87% меньше, чем в 2023 году (76 млн руб.). В феврале 2020 года юрлицо претерпело реорганизацию путем присоединения к нему созданного в январе 2020 года ООО «Нева-А», которым руководила Ирина Новикова. Однако в октябре того же года «Нева-А» была ликвидирована.

В конце декабря 2023 года УФНС России по Астраханской области подало иск в Арбитражный суд региона с требованием признать ООО «Айсберг» банкротом. Сумма задолженности составляла 5,8 млн руб. Однако 31 января 2024 года налоговая служба отозвала иск. В феврале того же года производство по делу было прекращено. Примечательно, что после этого и произошел стремительный рост прибыли до 172 млн руб.

В ноябре 2024 года сестры Елизавета и Екатерина Новиковы подали иск в Арбитражный суд Астраханской области о признании недействительными соглашение об уступке права требования и договор купли-продажи автомобиля Land Rover Range Rover Sport 2021 года. Ответчиками по делу выступают их мать Ирина Новикова и старшая сестра Ольга Новикова, а ООО «Айсберг» является третьим лицом. Спор касается сделок, заключенных 17 января 2022 года. Истицы настаивают на том, что автомобиль должен быть возвращен в собственность ООО «Айсберг». Однако в материалах дела не указаны конкретные основания для оспаривания. Следующее слушание состоится 16 июня текущего года.

Нина Шевченко