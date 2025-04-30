Президент РФ своим указом переименовал аэропорт Волгограда в Сталинград

Международный аэропорт Волгограда получил историческое название «Сталинград». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе о присвоении воздушной гавани Волгограда наименования «Сталинград» сказано, что решение принято в целях увековечения победы советского народа в Великой Отечественной войне. Согласно указу, присвоение «не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта».

Просьбу о переименовании объекта ранее озвучил от имени ветеранов и участников СВО губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В ответ глава российского государства сказал, что слово этой категории граждан для него закон.

Павел Фролов