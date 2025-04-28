В Пензе арестовали главу миграционной службы УМВД и его подчиненного за взятки

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело о взяточничестве (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ) в отношении начальника управления по вопросам миграции регионального УМВД Игоря Мысякова и его подчиненного, главы отдела иммиграционного контроля. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, с мая минувшего года по апрель текущего фигуранты получали взятки от предпринимателя за общее покровительство его деятельности. За товарно-материальные ценности и оказание услуг материального характера подозреваемые также предупреждали его, когда будут проводиться проверки соблюдения миграционного законодательства на стройплощадках, где работают иностранцы.

По ходатайству следователя суд принял решение заключить задержанных должностных лиц под стражу. Сейчас силовое ведомство выясняет все обстоятельства совершения преступления.

Павел Фролов