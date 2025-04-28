В Саратове назначен новый руководитель комитета по образованию

В структуре администрации Саратова произошли очередные изменения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, исполняющим обязанности председателя комитета по образованию администрации Саратова назначен Максим Мишин. К этой работе он приступит 30 апреля.

Ранее Максим Мишин работал директором МОУ «Гимназия № 5». В минувшем году он победил в областном конкурсе «Директор года».

Напомним, 9 января текущего года пост председателя комитета по образованию занял Антон Семенов. Он проработал на этой должности до 26 марта.

Павел Фролов