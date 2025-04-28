Экс-глава СПГЭС Сергей Козин не смог обжаловать приговор в Саратовском облсуде

Бывший руководитель АО «СПГЭС» Сергей Козин, изначально приговоренный к принудительным работам за нанесение ущерба ПАО «Россети Волга», продолжит отбывать наказание в колонии-поселении. Такое решение вынес Саратовский областной суд по апелляционной жалобе Козина. Во время разбирательства суд учел систематическое несоблюдение условий отбывания наказания.

В 2021–2022 годах, занимая должность директора ЗАО «СПГЭС», Козин нарушил договор с ПАО «Россети Волга», не перечислив 260 млн руб. за поставленную электроэнергию. Эти средства были направлены на нужды самой СПГЭС, что привело к значительному ущербу для энергокомпании. По этой причине в декабре 2023 года Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде одного года и трех месяцев принудительных работ.

Однако уже в марте 2024 года Заводской районный суд Саратова ужесточил приговор, заменив принудительные работы на реальный срок лишения свободы. Поводом стали многочисленные нарушения режима отбывания наказания. Как установил суд, Сергей Козин, находясь в исправительном центре УФИЦ №2 ИК-33, систематически покидал место проживания в разное время: отправлялся на работу либо в 6:30, либо в 9:30 утра, хотя правила предписывали делать это в 7:20. Кроме того, в июле 2023 года он трижды отсутствовал на рабочем месте по 1,5 часа, что также стало основанием для признания его нарушителем.

Адвокаты Козина пытались оспорить решение, указывая на исключение трех эпизодов нарушений из административного дела и отсутствие проверки законности взысканий. Однако Саратовский областной суд 17 апреля 2024 года оставил приговор без изменений, сославшись на ч. 6 ст. 53.1 УК РФ, которая допускает замену принудительных работ на лишение свободы при злостных нарушениях.

Отдельное внимание в материалах дела уделено связям Козина с подрядчиками СПГЭС. Выяснилось, что во время отбывания наказания он был трудоустроен в ООО «Чистый офис», которое, в свою очередь, заключило договор с ООО «Горэнергосервис» — главным подрядчиком СПГЭС с объемом заказов на 809,8 млн рублей. Прокуратура усмотрела в этом конфликт интересов, учитывая прошлую должность осужденного.

Все попытки защиты Козина обжаловать приговор, включая апелляцию в областной суд, оказались безуспешными.

ООО «Чистый офис» зарегистрировано в Саратове в сентябре 2011 года. Основной вид деятельности предприятия — транспортная обработка грузов. Фирмой руководит Роман Казаков. По данным за 2024 год, убытки юрлица составили 3,5 млн руб., выручка — 80 млн руб.

Нина Шевченко