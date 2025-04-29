В Астраханской области нефть разлилась на Волге на площади 160 тысяч «квадратов»

В Астрахани обнаружено загрязнение Волги нефтепродуктами на площади 160,5 тыс. кв. м. Инцидент зафиксирован в Трусовском районе, сообщила пресс-служба Нижне-Волжского управления Росприроднадзора.

Сообщение о загрязнении поступило на телефон дежурного. Ликвидация последствий начата силами «Морспасслужбы».

После лабораторных исследований и установления всех обстоятельств, Нижне-Волжское управление примет процессуальное решение. Также будет рассчитан ущерб окружающей среде.

Никита Маркелов