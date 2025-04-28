Пензенский Никольск получит 11,1 млн руб. на развитие туризма

В бюджет Никольска Пензенской области поступит 11,1 млн руб. на развитие туризма. Об этом говорится в постановлении правительства региона.

Денежные средства в текущем году привлекут из федерального и областного бюджетов — 11 млн руб. и 111 тыс. руб. соответственно. На эти деньги в Никольске планируется, в частности, создать туристский центр.

В Никольске также намерены благоустроить территорию технического колледжа им. Оболенского, сквер около пожарного депо и набережную реки Вырган. Ожидается, что на эти работы потратят 70 млн руб.

Павел Фролов