В пензенском Земетчино хотят построить семейный МФЦ за 32,4 млн рублей

В поселке Земетчино Пензенской области появится семейный многофункциональный центр. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Заказчик работ — земетчинский комплексный центр социального обслуживания населения. За строительство предлагается 32,4 млн руб.

Прием заявок доступен до 19 мая. Подрядчику предстоит построить семейный МФЦ до 30 октября текущего года.

Возведение указанного объекта стартовало осенью минувшего года, однако было приостановлено. Сейчас проводится очередной аукцион.

Павел Фролов