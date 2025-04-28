Депутат лейтенанта Шмидта

Шестеро ветеранов боевых действий направили председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций обращение с просьбой проверить законность ношения боевых наград депутатом Алексеем Ивановым. Авторы документа ссылаются на справки Минобороны и администрации президента, где указано, что господин Иванов награжден в 1996 году только одной российской медалью — «За Отвагу». При этом на фотографиях в соцсетях политик запечатлен с той же наградой, но образца СССР, которую он не мог получить в силу возраста. По словам участников боевых действий, полиция начала проверку законности владения медалью. Политологи связывают кампанию против Иванова со сменой партии: ранее он был коммунистом, а в прошлом году вступил в «Единую Россию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медаль «За отвагу» времен СССР (в центре) выдавали до 1992 года

Фото: Пиар-служба депутата Пензенской городской думы Алексея Иванова, Коммерсантъ Медаль «За отвагу» времен СССР (в центре) выдавали до 1992 года

Фото: Пиар-служба депутата Пензенской городской думы Алексея Иванова, Коммерсантъ

Трое ветеранов спецназа и трое участников СВО обратились в Пензенскую городскую думу с требованием проверить подлинность наград депутата Алексея Иванова («Единая Россия»). Коллективное обращение направили председателю гордумы Денису Соболеву и руководителям фракций Алексею Петрову (ЕР), Александру Васильеву (ЛДПР), Александру Смирнову (КПРФ), Михаилу Лисину («СР — За правду»), Дмитрию Львову («Новые люди»), а также депутату Елене Падалкиной (член КПРФ, исключена из фракции) и редактору газеты «Новая альтернатива» Максиму Денисову. Документ имеется в распоряжении «Ъ».

Авторы обращения указали, что действуют в интересах «боевых товарищей, находящихся в зоне СВО». В документе приводят биографию Алексея Иванова. «С 1994 по 1996 год проходил срочную службу в ВС РФ в разведывательной роте седьмой гвардейской Воздушно-десантной дивизии. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Был направлен для дальнейшего прохождения службы в отдельный батальон ООН в бывшей Югославии. Ветеран боевых действий, как написано на его странице в "ВК", кавалер «Ордена Мужества», медали «За Отвагу» и медали ООН "За службу миру"»,— говорится в письме.

Участники боевых действий пишут, что господин Иванов награжден медалью «За Отвагу» по Указу Президента РФ от 30 августа 1996 года. «Дальнейших награждений данного лица государственными наградами РФ не проводилось»,— утверждают в обращении. Один из авторов письма Валерий Гостев уточнил «Ъ», что информацию о наградах депутата ветераны получили из администрации президента и Минобороны РФ.

Алексей Иванов возглавляет региональное отделение общероссийской общественной организации военных инвалидов «Воин». Согласно данным гордумы, политик имеет следующие награды: «Орден Мужества», медаль «За отвагу», медаль ООН «За службу миру», знак отличия «За службу в военной разведке ВДВ», медаль Минобороны РФ «За помощь и милосердие», а также ряд благодарственных писем. С 2017-го по 2022 год был членом КПРФ, затем входил в состав группы «Независимый депутат». Вступил в ЕР 31 января 2024 года.

«Помимо заслуженной награды Иванов носит на груди «Орден Мужества» и медаль СССР «За Отвагу» (на фотографиях в соцсетях политик действительно запечатлен с ними — «Ъ»), что является из ряда вон выходящим поступком»,— считают участники боевых действий. Авторы обращения напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот и присвоение госнаград, а также попросили: «заслушать депутата Иванова на предмет законности ношения «Ордена Мужества» и медали СССР «За Отвагу»; провести проверку, в случае необходимости обратиться к правоохранителям; и лишить политика мандата.

Валерий Гостев объяснил «Ъ», что медаль «За Отвагу», которую депутат носит на груди, якобы не соответствует образцу награды, полученной Алексеем Ивановым в 1996 году. По словам собеседника, надпись «СССР» не наносят на медаль «За Отвагу» с 1991–1992 года, а на награде политика такая есть. В 1992 году господину Иванову было 17 лет.

Алексей Иванов не мог получить медаль старого образца, считает Валерий Гостев.

Не ответил на вопрос происхождения медали и Алексей Иванов. Политик уточнил «Ъ», что предоставлял в избирком подтверждающие владение наградами документы каждый раз, когда участвовал в выборах. Депутат не знаком с авторами обращения и узнал о письме от журналистов. Иных комментариев собеседник не дал, пообещав подробно объясниться с предъявившими претензии ветеранами.

Группа участников боевых действий также направила заявление с просьбой провести проверку на предмет возможного незаконного оборота наград в ГУ МВД Пензенской области. «Ответ поступил, приняли к сведению»,— сообщил статус обращения Валерий Гостев.

Политолог Анатолий Бодров обратил внимание на то, что одним из адресатов обращения стала член КПРФ, которую думские коммунисты исключили из фракции, депутат Елена Падалкина — супруга редактора портала «Медиа-Пенза». Сайт первым опубликовал новость об обращении. Ранее «Ъ» писал, как Елену Падалкину на одну сессию лишили слова за критику действий АО «Пензгорстройзаказчик» в процессе расселения аварийного жилья. На прошлой неделе политику запретили выступления до конца года. «Обращение направили всем думским фракциям, а я отщепенец, поэтому мне тоже»,— поделилась с «Ъ» предположением исключённая прошлой осенью из думской группы КПРФ госпожа Падалкина.

По словам господина Бодрова, возмутившее бойцов СВО фото Иванова сделано, пока тот состоял в рядах КПРФ. «Вдруг оказалась не та медаль. Кто знал об этом? КПРФ. Теперь мы эти истории, про бывших коммунистов, будем дозированно узнавать. Но мы видим некую избирательность в вопросах раскрытия конфиденциальной информации»,— считает собеседник.

«Главное — этическая сторона. Люди за него проголосовали. Иванов должен быть примером для них. Если он откажется от мандата, может быть, это в какой-то степени его оправдает»,— отметил Анатолий Бодров, вспомнив недавнее сложение полномочий гордепа Жиганши Туктарова, обвиненного в неуважении к ветерану ВОВ.

Избирательная комиссия не должна была проверять достоверность сведений о боевых наградах кандидата, полагает политолог. По его словам, избирком проверяет только основные данные кандидата. Подробное же изучение остается за партиями. Если обман подтвердится, это будет ошибка регистрировавших Иванова в качестве кандидата ЕР и КПРФ, заявил собеседник.

Дарья Васенина