В Астрахани спустили на воду танкер-нефтевоз «Азимут-1»

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала новый танкер-химовоз «Азимут-1» компании ООО «Евразия-Шиппинг Каспий». Судно построено в Астраханской области. Акт приема-передачи уже подписан, сообщили в региональном министерстве промышленности, торговли и энергетики.

Танкер «река-море» спроектирован Невским проектно-конструкторским бюро ОСК. Судно предназначено для перевозки сырой нефти, нефтепродуктов, патоки и других вредных жидкостей, включая те, что требуют подогрева до 60 градусов. Особенность танкера — грузовые отсеки, позволяющие перевозить три разных сорта груза в одном рейсе.

Это второе судно данного проекта, построенное на астраханской верфи ОСК. Первый танкер-химовоз проекта 00216М был введен в эксплуатацию в 2023 году.

Никита Маркелов