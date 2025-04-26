Империя терпит ответный удар

Саратовский «Городской парк культуры и отдыха имени Горького уйдет из активов группы компаний «Рим». Мэрия Саратова пообещала не продлевать договор аренды. Последний заключен еще в 1997 году с муниципальным предприятием, которое в 2005 году было заменено коммерческим юрлицом. Чиновники сообщают, что обслуживать парк будет МБУ «Садово-парковое». Представители арендатора не смогли обжаловать отказ аренды через суд, и но подчеркивают, что в ближайшее время готовы вложить в рекреационную зону порядка 200 млн руб. У «Рима» нет перспектив пролонгировать договор, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока «Рим» владел Городском парком, ряд построек были приватизированы

Фото: Мэрия Саратова Пока «Рим» владел Городском парком, ряд построек были приватизированы

Фото: Мэрия Саратова

Администрация Саратова не планирует продлевать истекающий 23 июля 2025 года договор аренды Городского парка им. Горького со структурами группы компаний (ГК) «Рим». Обслуживанием рекреационной зоны займется МБУ «Садово-парковое». «Шаг дает возможность не только улучшить содержание, но и рассматривать комплексное благоустройство территории. Приступить к решению вопросов, которые давно накопились по данной части»,— привела пресс-служба слова председателя комитета по управлению имуществом Саратова Александра Серебрякова.

Городской парк культуры и отдыха им. Горького находится в аренде с 1997 года, с середины нулевых — в пользовании группы компаний «Рим», основанной политиком и бизнесменом Леонидом Фейтлихером. С 2011 года господин Фейтлихер проживает в Израиле. На данный момент учредителями «Рима» числятся Дмитрий Гусев и Сергей Рябченко. Господин Рябченко выступает соучредителем еще в девяти юрлицах (в семи из них — вместе с господином Гусевым). По итогам 2024 года совокупная выручка ГК составила 176 млн руб. Rusprofile оценивает стоимость активов, среди которых «Сенной рынок» и Завод керамического кирпича, в 925 млн руб. Сергей Рябченко и Дмитрий Гусев также владеют ООО «Финтрейд», совладельцем выступает Денис Аксенов. «Финтрейду» принадлежит 97% доли в капитале ООО «РВЦ-Инвест». Последнее юрлицо и Денис Аксенов, а также Елена Телегина владеют ООО «Парк города „Лукоморье“». Госпожа Телегина также возглавляет юрлицо. В 2024 году «Лукоморье» заработало 70 млн руб. при обороте в 186 млн. Стоимость компании оценивается в 47 млн руб.

Администрация Саратова сдала 19 га земли с парком в аренду на 25 лет в 1997 году, при этом арендатором выступило муниципальное предприятие «Городской парк культуры и отдыха», позже реорганизованное в МУП «Ландшафтное строительство и благоустройство».

В 2005 году к договору аренды заключили допсоглашение о замене арендатора на ООО «Карусель», а в 2012 — на ООО «Квартал».

В 2005 году ООО «Карусель» приобрело у города шахматный павильон и деревянное здание в парке за 22 тыс. руб. В 2007 правительство Саратовской области запретило капитальное строительство на территории особо охраняемой зоны. Тем не менее в 2014 и 2015 годах министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Соколов разрешил ввести в эксплуатацию на территории парка бассейн и гараж площадью 200 кв. м, а также теннисные корты.

В 2020 году — за два года до истечения срока аренды — действие договора продлили до 2025 года. С подобным обращением в адрес чиновников ООО «Квартал» вышло в 2022 году, однако получило отказ, который оспорило в суде.

В ходе разбирательства суд привлек к делу в качестве третьих лиц министерство природных ресурсов и экологии региона, Росприроднадзор, Росреестр, а также городские комитеты по имуществу и архитектуре. «Земельный участок находится в границах особо охраняемой природной территории регионального значения — Городской парк культуры и отдыха им. А. М. Горького, который является памятником природы»,— настаивали ведомства. В этой связи капитальное строительство там якобы запрещено. При этом чиновники утверждали, что ряд соответствующих работ арендатор все-таки допустил.

Суд отказался признавать отказ мэрии продлевать аренду незаконным, решение устояло в кассации, а Верховный суд не стал выносить жалобу на изучение коллегии.

После этого «Квартал» потребовал пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. К таковым истец отнес сведения, содержащиеся в публикации информагентства «Версия Саратов» под заголовком «Экоцид в Саратове: кому из чиновников грозит до 20 лет лишения свободы за массовое убийство деревьев в областном центре (болевые точки — парки)», а также собственную переписку с мэрией. Так, в 2022–2023 гг., когда действовал антикризисный закон, позволяющий продлевать договоры аренды на три года с текущими арендаторами, чиновникам поступило 111 заявлений о продлении договоров по указанным обстоятельствам. Семи арендаторам было отказано по разным причинам, но только «Кварталу» не продлили аренду на том основании, что на момент обращения у него был действующий договор и арендатор имел право пользоваться землей. Суд указал, что упомянутые заявителем обстоятельства к спору не относятся, и отказался пересматривать дело. Определение устояло в апелляции.

Согласно решению Саратовской городской Думы от 2016 года с поправками от 2020 года, ставка арендной платы для пользователей участков, занятых парками, составляет 0,5% от кадастровой стоимости. Для участка с парком она составляет менее 375 млн руб.

Директор ООО «Квартал» Владимир Семин в беседе с «Ъ» не стал отвечать на вопросы в устной форме, на письменные в компании пока не ответили. При этом 17 апреля 2025 года директор и совладелец ООО «Городской парк «Лукоморье» Елена Телегина дала интервью основанному Леонидом Фейтлихером изданию «Версия Саратов». По ее словам, компания не раз обращалась и к главе Саратова Михаилу Исаеву, и к председателю имущественного комитета Александру Серебрякову, в том числе предлагали заключить новое соглашение на более выгодных для города условиях. При этом, по словам госпожи Телегиной, в ближайшее время в городской парк «Рим» планирует вложить порядка 200 млн руб.

«Арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов»,— напомнил «Ъ» управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко. «Город не хочет брать на себя риски и пролонгировать договор. Обычно муниципалитет идет по легкому пути — в суд, снимая таким образом с себя ответственность». По словам собеседника, судебных перспектив пролонгировать договор у ООО «Квартал» больше нет.

Никита Маркелов