Астраханский губернатор посетил Минск и обсудил с Лукашенко планы на будущее

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил Минск, где встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и поздравил его с победой на выборах. В ходе встречи стороны обсудили сотрудничество между регионами, отметив значительные успехи и планы на будущее. Обо всем глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

В 2024 году товарооборот между Астраханской областью и Беларусью вырос на 10%. Экспорт увеличился на 5%, а импорт — на 20%. Астраханская область продолжает поставлять в Беларусь картофель, шерсть и рыбу, а одним из популярных товаров стал астраханский рис. В свою очередь, из Беларуси в регион поступают древесина, продукты питания, текстиль и мебель, отметил губернатор.

Особое внимание уделили белорусской сельхозтехнике, в том числе тракторам Минского тракторного завода. Как сообщил господин Бабушкин, с 2022 года астраханские аграрии приобрели более 450 белорусских тракторов, и сейчас около 70% машинно-тракторного парка региона состоит из белорусской техники.

На встрече таже обсудили использование транзитных мощностей Астраханской области для экспорта белорусской продукции по коридору «Север – Юг» в страны Азии. С 2022 года через астраханские порты отправлено 220 тыс. тонн грузов, и планируется увеличение этих объемов.

Игорь Бабушкин еще упомянул, что сейчас развиваются связи в области образования, культуры, спорта и молодежной политики. В год 80-летия Великой Победы в Астрахани открылась музейная экспозиция, посвященная героическому пути третьего формирования 28-й армии, участвовавшей в освобождении Белорусской ССР.

Нина Шевченко