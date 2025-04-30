Прокуратура объявила предостережение главе Саратова

В Саратове специалисты продолжают работы по масштабной реконструкции линий трамвая. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сейчас рабочие завершают установку остановочных павильонов по трамвайным маршрутам № 8 и № 9. Полный запуск движения должен быть обеспечен в период до 1 мая текущего года. Надзорное ведомство отметило, что ответственные за ход работ лица заверяли о своевременном исполнении обязательств в части благоустройства.

При этом прокуратура указала на отсутствие разметки на некоторых участках улично-дорожной сети, которые расположены близ реконструируемых маршрутов. Кроме того, нет свободного доступа к ряду остановочных павильонов. В связи с этим прокуратура региона объявила предостережение главе Саратова Михаилу Исаеву о недопустимости нарушений содержания улично-дорожной сети.

Павел Фролов