Глава Саратова: сроки восстановления асфальта после земляных работ сократят

Глава Саратова Михаил Исаев потребовал от комитета дорожного хозяйства и правового комитета пересмотреть регламентные сроки проведения восстановления асфальтового покрытия после земляных работ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Такую задачу господин Исаев поставил в ходе сегодняшнего утреннего совещания с заместителями и руководителями структурных подразделений администрации. Он заявил о необходимости сокращения сроков восстановления асфальта.

«Нельзя допускать, чтобы на оживленных магистралях с высоким автомобильным трафиком неделями стояли ограждения, препятствуя проезду»,— сказал глава Саратова.

Вместе с тем Михаил Исаев указал на важность того, чтобы скорость устранения не повлияла на качество. За этим будут следить ответственные лица. Глава Саратова добавил, что скоро сотрудники комитета дорожного хозяйства проведут встречу с представителями ресурсоснабжающих компаний для скорейшей отработки этого механизма и закрепления его в нормативной документации.

Павел Фролов