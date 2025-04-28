Под Волгоградом суд обязал чиновников вернуть маршруты № 111 и № 707

Калачевский районный суд Волгоградской области по иску прокуратуры обязал администрацию Калачевского района вернуть маршруты № 111 и № 707 протяженностью около 50 км. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в нарушение законодательства с января текущего года перестали работать маршруты № 111 и № 707. Пассажирские автобусы ранее курсировали между городом Калач-на-Дону и поселками Береславка и Заря.

Оставшиеся маршруты обеспечивают примерно 60% от фактической потребности населения в оказании транспортных услуг. После решения суда администрация Калачевского района приступила к проведению конкурса на право получения свидетельств для осуществления перевозок по указанным маршрутам.

Павел Фролов