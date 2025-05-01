Выставленный на продажу астраханский ресторан «Собрание» подорожал до 50 млн руб

Ресторан «Собрание», находящийся в историческом центре Астрахани на ул. Ленина, 8, все еще не могут продать. Объявление на «Авито» было снова опубликовано 15 апреля. Владелец поднял цену до 50 млн руб.

Впервые двухэтажный ресторан площадью 250 кв. м выставили на продажу зимой 2023 года за 40 млн руб. Летом прошлого года заведение вновь появилось на «Авито». Тогда оно подорожало на 1,5 млн руб.

Продавец предлагает полностью укомплектованный ресторан, кухню с профессиональным оборудованием, два VIP-зала с личными санузлами и отдельным входом, два помещения в «роскошном классическом клубном стиле». Собственник также отмечает, что в ресторане проведена «эксклюзивная» отделка и куплена мебель из натурального дерева. Дизайн как интерьера, так и мебели делали под заказ.

В объявлении владелец пишет, что «Собрание» — «идеальное место для тех, кто ценит комфорт, элегантность и высокое качество. Он является визитной карточкой Астрахани и привлекает как местных жителей, так и туристов». Примечательно, что в этом ресторане в ноябре 2013 года экс-мэр облцентра Михаил Столяров получил взятку в 10 млн руб. от предпринимателя Константина Хвалыка за содействие в получении участка под строительство крематория.

Нина Шевченко