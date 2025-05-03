Спикер Госдумы обозначил план развития саратовских вузов

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин обсудил с ректорами саратовских вузов планы по их развитию. Об этом сообщили в Telegram-канале «Володин Саратов». Основное внимание уделили модернизации учебных заведений.

В этом году начнется капитальный ремонт общежитий № 2, 3, 4 и 8, а также учебного корпуса № 18 Саратовского государственного университета. Продолжится благоустройство Ботанического сада. В 2026 году планируется реконструкция учебного корпуса № 17 и общежитий № 5, 6 и 9. Также начнется проектирование реконструкции здания колледжа радиоэлектроники им. П.Н. Яблочкова.

Также в 2025 году приступят к ремонту студенческих общежитий № 7 и 9 Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова. В 2026 году планируется ремонт четырех общежитий и корпуса института генетики и агрономии на проспекте Столыпина. В консерватории им. Л.В. Собинова старое общежитие перепрофилируют под учебные задачи, а также построят новое общежитие. В СГТУ им. Ю.А. Гагарина создадут новые лабораторные площади и профильные колледжи.

Нина Шевченко