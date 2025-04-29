Глава Энгельса Максим Леонов хочет сделать лютеранскую кирху туристической

В селе Липовка Энгельсского района планируют превратить лютеранскую кирху в туристический объект. Глава района Максим Леонов посетил кирху и подчеркнул необходимость её обновления для привлечения туристов.

Кирха, признанная объектом культурного наследия, может стать важным элементом развития туризма в регионе. Максим Леонов поручил местным чиновникам разработать план работ. Сейчас жители участвуют в субботниках, благоустраивая территорию.

Максим Леонов отметил, что одной из главных задач районной власти является повышение туристической привлекательности Энгельсского района. Чиновник понадеялся, что преобразование кирхи привлечет внимание как жителей Саратовской области, так и туристов из других регионов.

Никита Маркелов