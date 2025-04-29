В Пензе депутат Алексей Иванов ответил на обвинение в ношении фальшивых наград

Депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов ответил на обращения ветеранов боевых действий, которые попросили проверить законность его наград. В видео на своей странице во «ВКонтакте» Иванов пояснил, что все его награды подтверждены документами, подписанными президентом РФ.

Ранее шесть ветеранов направили письмо председателю гордумы Денису Соболеву и руководителям фракций, с просьбой проверить, носит ли Алексей Иванов награды законно. Ветераны утверждали, что на одной из фотографий депутат был с медалью «За отвагу» советского образца, хотя, по их данным, он получил награду в 1996 году.

Алексей Иванов выразил готовность встретиться с ветеранами и предоставить все необходимые документы. Он подчеркнул, что готов показать и объяснить всё в их присутствии. На сайте гордумы указано, что Иванов участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и служил в отдельном батальоне ООН в бывшей Югославии. Среди его наград — орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль ООН «За службу миру».

Никита Маркелов