В Волгограде вынесли приговор за диверсию и отмывание денег

Волгоградский областной суд приговорил двух 19-летних местных жителей к лишению свободы за диверсию и легализацию денежных средств. В июне 2024 года Максим Зубарев и Евгений Кадыков вступили в сговор с представителем спецслужб Украины, выяснил суд.

Целью молодых людей было разрушение средств связи для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, сообщает пресс-служба. Осужденные поджигали базовые станции ПАО «Вымпел-Коммуникации», разрушая оборудование, используемое военнослужащими. Свою деятельность они фиксировали на мобильные телефоны и отправляли отчёты куратору через интернет. За каждый поджог Зубарев получал криптовалюту, которую затем легализовал, переводя в рубли.

Приговором суда Максиму Зубареву назначено 13 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 60 тыс. рублей, а Евгению Кадыкову — 13 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.

Никита Маркелов