Ветераны отозвали обращение с просьбой проверить награды пензенского депутата

Ветераны и участники СВО, предположившие, что депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов носит не принадлежащие ему награды, отозвали соответствующее обращение из гордумы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель совещательного органа Денис Соболев («Единая Россия»).

Ранее депутат объяснил происхождение двух из четырех указанных на сайте гордумы наград. Откуда у политика медаль «За Отвагу» времен СССР, он так и не рассказал. Порталу «Медиа-Пенза» господин Иванов заявил, что потерял награду и одолжил похожую у друга; изданию «Подъем» — что надел муляж по просьбе товарища на одном мероприятии. «Ъ» объяснить происхождение этой награды депутат не смог. Отметим, фото с медалью СССР долгое время было «аватаркой» сообщества сторонников Алексея Иванова в соцсети.

«Наши извинения депутату Иванову принесены, мы разобрались в данной ситуации и не преследовали цели оскорбить достоинство ветерана»,— говорится в документе.

Дарья Васенина