На пост замминистра образования Саратовской области выбрали Михаила Попова

Заместителем министра образования Саратовской области по патриотическому воспитанию станет Михаил Попов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что соответствующее решение приняли по итогам заседания конкурсной комиссии. По словам господина Бусаргина, ранее было принято принципиальное решение, что указанный пост займет именно участник СВО. Подполковник полиции в отставке Михаил Попов дважды выезжал на передовую, прошел повышение квалификации в рамках президентской программы «Время Героев».

Михаил Попов вышел на пенсию в позапрошлом году. Тогда он начал работать учителем физкультуры в кадетской школе-интернате № 1.

Участником конкурса был также полковник запаса Росгвардии Сергей Журавлев. Губернатор подчеркнул, что его рекомендуют для зачисления в кадровый резерв, в дальнейшем ему поступит предложение выполнять аналогичную работу в одном из крупных муниципалитетов Саратовской области.

Павел Фролов