Астраханский терминал намерен увеличить грузооборот к 2030 году до 11 млн тонн

Контейнерный терминал в портовой свободной экономической зоне Астраханской области, после модернизации Волго-Каспийского судоходного канала, сможет обрабатывать до 11 млн тонн грузов к 2030 году. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Минске в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Господин Бабушкин отметил, что в прошлом году через порты Астраханской области было перевалено 6 млн тонн грузов, что стало лучшим показателем за последнее десятилетие. Потенциальные перевалочные мощности региона составляют 16 млн тонн. В ближайшие годы планируется увеличить эти мощности на 3 млн тонн, а к 2030 году — еще на 8 млн тонн.

Губернатор подчеркнул, что завершенная модернизация судоходного канала позволила обеспечить проходные глубины до 4,5 метра, что значительно улучшило логистику грузоперевозок. Игорь Бабушкин добавил, что продолжается работа по увеличению объемов транзита грузов через порты региона, и выразил уверенность в большом потенциале для транзита грузов из Белоруссии в страны Юго-Восточной Азии.

Нина Шевченко