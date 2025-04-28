Посадка без права на взлет

Кассационный суд в Саратове не стал изменять приговор Денису Евдокимову, пилоту SSJ 100, потерпевшего крушение в Шереметьево в мае 2019 года. Евдокимов продолжит отбывать наказание в колонии-поселении в течение шести лет. Авиакатастрофа унесла жизни 41 человека, включая двоих детей. Суд и защита разошлись во мнениях о причинах трагедии. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) возложил вину на некоординированные действия пилота, а адвокаты утверждают, что основная причина — конструктивные недостатки самолета. Защита Евдокимова намерена обжаловать приговор в Верховном суде РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денису Евдокимову также запретили работать в авиации в течение двух лет

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Денису Евдокимову также запретили работать в авиации в течение двух лет

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове 4 марта 2025 года отклонил жалобу защиты бывшего командира воздушного судна Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) Дениса Евдокимова, оставив в силе приговор двухлетней давности. Текст мотивировочной части решения опубликован на сайте ведомства. Ранее пилот был признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть 41 пассажира, включая двух детей (ч. 3 ст. 263 УК РФ). В июне 2023 года Химкинский городской суд Московской области приговорил Евдокимова к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении № 2 в Зеленограде. Также ему запретили работать в авиации в течение трех лет. Апелляция в апреле 2024 года подтвердила вердикт, отменив лишь требование о компенсации морального вреда в 3 млн руб.

5 мая 2019 года самолет SSJ 100, вылетевший из Шереметьево, потерпел крушение. Через четыре минуты после взлета на высоте 3,6 тыс. м экипаж столкнулся с неисправностью и запросил экстренную посадку. Связь с диспетчерской службой вскоре прервалась. Свидетели сообщали о возможном ударе молнии или возгорании двигателя, но эти версии не подтвердились. В 18:20 самолет начал снижение со скоростью 300 км/ч. При приземлении стойка шасси разрушилась и пробила топливный бак, что вызвало утечку керосина. Огонь охватил хвостовую часть лайнера, но экипаж успел активировать аварийные трапы. Эвакуация проходила в условиях хаоса: пассажиры пытались забрать ручную кладь, задние выходы были заблокированы пламенем, а двигатели, которые пилоты не отключили вовремя, усиливали жар. К моменту прибытия пожарных салон уже горел. Из 78 человек на борту выжили только 37.

В марте 2025 года Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование авиакатастрофы, произошедшей с самолетом SSJ 100, и установил, что основная вина лежит на пилоте Денисе Евдокимове. Эксперты МАК сообщили, что командир воздушного судна, управляя самолетом в ручном режиме, допустил серию некоординированных маневров. Лайнер трижды ударился о взлетно-посадочную полосу с перегрузкой в 3,7g, что в 1,5 раза превышало допустимую норму. В результате второго и третьего ударов были разрушены шасси и топливные баки, что привело к разливу 11 тонн керосина.

В отчете МАК также указаны системные проблемы SSJ 100. Конструкция шасси не была сертифицирована на устойчивость к перегрузкам, а иллюминаторы не обеспечивали защиту от внешнего пожара. Кроме того, процедуры эвакуации не учитывали возможную работу двигателей. Эксперты подчеркнули, что ситуация вышла за рамки сертификационных испытаний, где эвакуация моделируется за 90 секунд, в то время как в реальности у людей не было этого времени.

Судьи, согласившись с выводами МАК, подчеркнули вину Евдокимова. Расшифровка «черных ящиков» (бортовых самописцев) показала нарушение процедур бюллетеня по летной эксплуатации.

Пилот игнорировал рекомендации по работе в ручном режиме, что привело к фатальным перегрузкам. В суде заявили, что возгорание стало следствием разрушения топливных баков, а не внешних факторов, таких как молния или технический сбой.

Защита Евдокимова утверждает, что катастрофа с самолетом SSJ 100 произошла из-за конструктивных дефектов.

Адвокаты отметили, что шасси не соответствовали европейским стандартам, и напомнили, что в 2018 году у этого же самолета отказали закрылки, хотя это не привело к аварии. Адвокаты также акцентировали внимание на отсутствии в материалах дела исследований узлов шасси и требовали переквалификации обвинения на ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил без тяжких последствий»). Также защита отметила: программы подготовки пилотов не учитывали специфику ручного режима управления, что также было признано в отчете комитета. Юристы настаивают, что Евдокимов не мог предвидеть катастрофические последствия и не мог их избежать, что позволяет применить ст. 28 УК РФ, и просят отменить судебные решения, передать дело на новое рассмотрение или вернуть его прокурору. В качестве альтернативы они предлагают изменить или смягчить наказание, применив положения статей 64 и 73 УК РФ.

Кроме того, адвокаты Дениса Евдокимова считают, что при назначении наказания не учли его личность и положительные характеристики. Они подчеркивают, что их доверитель имеет значительный опыт работы пилотом, включая службу в ФСБ РФ. По словам защиты, его профессиональная репутация безупречна, и он никогда не нарушал дисциплину. Защита также отметила, что Евдокимов несет ответственность за малолетнего ребенка и престарелых родителей с ослабленным здоровьем. Его супруга не имеет дохода, так как занимается воспитанием ребенка и уходом за своей матерью, что фактически делает ее иждивенкой Евдокимова.

Однако прокуратура и суды признали Евдокимова виновным, сочтя представленные доказательства убедительными. Все ходатайства защиты были рассмотрены, но отклонены. Судьи отметили, что доводы о процессуальных нарушениях и недопустимых доказательствах также были отвергнуты. В кассационном постановлении указано, что заключения экспертов соответствуют закону, а показания свидетелей и потерпевших непротиворечивы. Адвокат Наталья Митусова в ходе разговора с «Ъ» подтвердила, что намерена обжаловать приговор в Верховном суде РФ.

Ранее Росавиация предложила ужесточить сертификацию шасси и пересмотреть программы подготовки экипажей, но внедрение этих изменений затянулось. В ноябре 2024 года в Турции произошел инцидент с жесткой посадкой самолета SSJ 100, что привело к пожару, но без жертв. «Аэрофлот», эксплуатирующий 50 таких лайнеров, заявил, что не видит оснований для претензий к конструкции самолета. Компания назвала катастрофу 2019 года «уникальным случаем», связав ее с человеческим фактором.

Нина Шевченко