Обвиненного в ношении чужих наград депутата поддержали пензенские ветераны

Председатели пензенских ветеранских общественных организаций выступили в поддержку депутата Алексея Иванова, заподозренного в ношении не своих наград. Соответствующее письмо на имя губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и регионального прокурора Дмитрия Горшкова оказалось у «Ъ».

Ранее шестеро ветеранов спецназа и участников СВО обратились в пензенскую гордуму с просьбой проверить подлинность наград депутата Алексея Иванова («Единая Россия»). В ответ политик опубликовал удостоверения к двум из четырех медалей РФ и Минобороны. Страницу военного билета с указанием наград господин Иванов общественности не представил.

Бывшего коммуниста, а ныне единоросса также упрекнули в ношении медали «За Отвагу» времен СССР. Ее происхождение господин Иванов объяснил разными версиями, каждая из которых начинается с того, что свою награду он потерял. Изданию «МедиаПенза» депутат рассказал, что медаль СССР он одолжил у знакомого, «Подъему» заявил, что на одном мероприятии его попросили надеть муляж. «Ъ» политик комментарий на этот счет не дал. Отметим, фотографию не то с чужой медалью, не то с муляжом пиар-служба Алексея Иванова разместила в его официальной группе в соцсети.

В защиту Алексея Иванова выступили: председатель областного отделения Всероссийской организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Цыкалов, председатель регионального отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана и СВО Владимир Холзинев, руководитель пензенского отделения «Боевого братства» Юрий Краснов, председатель областной организации ветеранов погранслужбы и локальных войн «Рубеж» Сергей Галев, председатель областной организации военно-патриотического воспитания молодежи и поддержки ветеранов флота «Пензенское морское собрание» Петр Воронин, председатель комитета регионального отделения «Российского союза ветеранов» Владимир Буланов и атаман Пензенского отдельного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества Евгений Пучков. Семеро военнослужащих «выразили крайнюю обеспокоенность и возмущение» опубликованными в интернете «нападками» на депутата.

«За плечами Иванова — годы самоотверженной службы, бескомпромиссной преданности Родине и верности воинской присяге. <...> Мы, его соратники, знаем его как честного и принципиального человека. Уважение к законам Российской Федерации и внутренняя убежденность не позволяют ему приписывать себе незаслуженные награды и носить их. Каждая из них получена за проявленное мужество и самоотверженность»,— говорится в обращении.

Военнослужащие считают, что «подобные голословные обвинения не только наносят урон репутации уважаемого ветерана боевых действий, но и подрывают доверие к институту воинской чести». Авторы письма просят «дать должную оценку подобным высказываниям, принять меры к пресечению распространения клеветы и безосновательных нападок, проверить тех, кто распускает заведомо ложные слухи, и привлечь к ответственности».

Дарья Васенина