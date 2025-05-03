Священник из Петербурга раскритиковал переименование аэропорта в Волгограде

Настоятель храма Божией Матери Игумении горы Афонской, протоирей Кирилл Иванов из Санкт-Петербурга, сравнил переименование аэропорта Волгограда в Сталинград с исламизацией России. Свое мнение он высказал на канале «С попом обо всем» в соцсетях, выразив недовольство возвращением имени Иосифа Сталина в общественное пространство.

Священник отметил, что не хотел бы видеть имя «тирана» в названии аэропорта. При этом он добавил, что власти находят это неплохим компромиссом для того, чтобы не переименовывать так целый город и в то же время увековечить память русского солдата.

Кирилл Иванов считает, что Россия упустила шанс стать православной державой, и ситуация ухудшается. Протоирей пояснил это так: военнослужащие используют в речи нецензурную лексику, красный флаг снова в чести, и городам возвращаются названия в честь революционеров.

Ранее, 29 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попросил президента Владимира Путина поддержать инициативу ветеранов и участников СВО о переименовании аэропорта. Президент пообещал подписать указ, который был опубликован на сайте Кремля через несколько часов. В аэропорту Волгограда заявили, что официальное название останется «Волгоград» (Гумрак), но к вечеру 30 апреля на терминале внутренних авиалиний появилась надпись «Сталинград».

Экс-мэр Волгограда Роман Гребенников напомнил, что в 2018 году горожане выбрали имя Алексея Маресьева для аэропорта. Он выразил недоумение по поводу необходимости акции с «национальным конкурсом» и опросом горожан, если их мнение в итоге проигнорировано.

Нина Шевченко