Астраханская область вошла в топ регионов с высоким ростом долговой нагрузки

В 2024 году Астраханская область снова вошла в число регионов с высоким ростом закредитованности населения. Помимо Астраханской области, увеличение долговой нагрузки зафиксировано только в Крыму и Туве, тогда как в остальной части страны ситуация улучшилась, такие данные представил ЦБ.

В Астраханской области уровень долговой нагрузки вырос до 16,3, что превысило показатели 2023 года. В Крыму этот показатель увеличился на 0,1 пункта, достигнув 13. В Туве долговая нагрузка остается самой высокой по России, достигнув 31,7. Это означает, что для погашения среднего долга потребуется более 31 средней зарплаты.

Средний уровень закредитованности по России составил 13,9, что на 0,5 пункта меньше, чем в 2023 году. В Калмыкии показатель достиг 22,3, в Карачаево-Черкесии — 18,9, а в Ленинградской области — 18,8. Наименьшие значения зафиксированы в Кабардино-Балкарии, на Камчатке, Сахалине, в Дагестане и Чечне, где долговая нагрузка варьируется от 10 до 10,5.

Общее улучшение ситуации связано с сокращением числа активных заемщиков. По данным на 1 января 2025 года, кредиты имели 50,1 млн россиян. За четвертый квартал 2024 года количество заемщиков уменьшилось на 700 тыс., что стало рекордным оттоком с 2022 года.

Нина Шевченко