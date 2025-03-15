Крупнейший удар БПЛА по РФ, переговоры в Джидде и освобождение Суджи

Цифры недели

В ночь на 11 марта над десятью регионами РФ было сбито более 340 БПЛА. Атака стала крупнейшей с начала СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Спустя семь месяцев после вторжения ВСУ в Курскую область над райцентром Суджа снова водружен российский флаг.

Дефицит бюджета РФ в январе—феврале вырос до 2,7 трлн руб.— вдвое выше показателя, заложенного на 2025 год.

По итогам 2024 года Счетная палата РФ вернула в бюджеты всех уровней 95,9 млрд руб.

Продажи новых электромобилей в РФ в январе и феврале упали на 63%, тогда как весь авторынок — на 9,3%.

ВЦИОМ: 73% россиян уверены, что вхождение Крыма в состав РФ скорее принесло больше пользы, чем вреда.

Объем российского рынка инъекционной косметологии в 2025–2026 годах увеличится на 15–20% ежегодно.

В 2024 году программой добровольного переселения соотечественников в РФ воспользовалось минимальное количество людей за последние 14 лет — 31,7 тыс. чел.

К концу года девелоперы сократят объем инвестиций в площадки под жилье на 45% год к году, до 200 млрд руб.

14 марта стоимость фьючерса на золото впервые в истории превысила $3 тыс. за тройскую унцию.

Инициативы недели

ЦБ РФ направил предложение в правительство разрешить торговлю криптовалютой в экспериментальном режиме.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением сократить прием абитуриентов из «глубинки» в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Минсельхоз РФ работает над включением бананов в список сельхозпродукции. В 2026 году их уже могут начать выращивать в Ставропольском крае.

S7 обсуждает условия перехода из Домодедово по приглашению Шереметьево и Внуково.

Российские импортеры пива планируют начать ввозить продукцию из Доминиканской Республики из-за повышения импортных пошлин на пиво из «недружественных» стран.

Гендиректор Volkswagen Оливер Блуме заявил, что концерн «открыт» для производства военной техники на своих заводах.

Цитаты недели

«Мы за!.. Но есть нюансы» (президент РФ Владимир Путин о прекращении огня).

«Я говорил, что с Россией было легче иметь дело, чем с Украиной… но со стороны Украины у нас есть полное прекращение огня, это хорошо» (президент США Дональд Трамп о перспективах разрешения российско-украинского конфликта).

«Не нужно сейчас спешить надевать розовые очки» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков о приостановке американской помощи Украине).

«Надо идти спокойно, step by step» (президент Белоруссии Александр Лукашенко о вступлении страны в состав РФ).

«Главные специалисты для рынка труда — квалифицированные рабочие» (глава Минтруда Антон Котяков о перспективах спроса на кадры в РФ в интервью «Ъ»).

По букве закона

Президент РФ Владимир Путин утвердил выплаты до 6 млн руб. для получивших инвалидность участников боев в Донбассе, которые начались в 2014 году.

Правительство РФ намерено одобрить законопроект, позволяющий учителям получать дополнительное профобразование только в госучреждениях.

Закон, принятый полгода назад для ужесточения контроля за дорожными камерами, на работу систем фиксации нарушений почти не повлиял.

Росстандарт опубликовал очередной ГОСТ с требованиями к новым дорожным знакам. Введен запрет рекламы мотелей, гостиниц и кемпингов на указателях.

Минтранс РФ анонсировал поправки к правилам дорожного движения, которые вводят новые требования для пользователей электросамокатов.

Арбитражный суд Москвы арестовал активы холдинга «Главпродукт», принадлежащего бизнесмену с гражданством США Леониду Смирнову.

2-й Западный окружной военный суд признал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову виновной в оправдании терроризма и назначил штраф в 600 тыс. руб.

Зуевский районный суд Кировской области впервые в России запретил распространение Telegram-стикерпаков.

Суд в Финляндии приговорил к пожизненному лишению свободы экс-замкомандира ДШРГ «Русич» Воислава Тордена.

Тбилисский горсуд приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате госсредств.

Прокуратура Боснии и Герцеговины постановила задержать президента Республики Сербской Милорада Додика.

Отставки и назначения

Либеральная партия Канады избрала новым лидером экс-главу центрального банка страны Марка Карни. Он сменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра.

Президент РФ Владимир Путин назначил сына экс-генпрокурора РФ, полпреда президента в СКФО Юрия Чайки Игоря замруководителя Россотрудничества.

Бывший первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова назначена первым заместителем президента — председателя правления ВТБ.

Сделки недели

Зеленоградский нанотехнологический центр подписал с иранским Штабом по развитию микротехнологий меморандум о совместном производстве микроэлектроники.

Основатель холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев передал 40% крупного производителя удобрений ГК «Азот» своей сестре Светлане Рыбальченко.

АО «Орбита Инвест» выиграло торги по продаже части имущества завода «Гидрометаллург» в Кабардино-Балкарии, который занимался производством вольфрама.