Переселенцев подвел язык

Как выяснил “Ъ”, в 2024 году программой добровольного переселения соотечественников в РФ воспользовалось минимальное количество людей за последние 14 лет. Всего в Россию в прошлом году переехало 31,7 тыс. человек, больше всего — из Казахстана и Таджикистана. В МВД говорят, что падение было ожидаемым, ведь в начале 2024 года была введена обязательная проверка переселенцев на знание русского языка. Первый зампред комитета ГД по связям с соотечественниками Константин Затулин объясняет тенденцию «ростом мигрантофобии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, введена указом президента в 2006 году. Ее цель — помочь вернуться людям, оказавшимся за пределами РФ после распада СССР. При переселении участники программы и члены их семей могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства и социальную поддержку. Им оплачивается переезд, выплачивается единоразовое пособие на обустройство (размер которой зависит от региона—участника программы), пособие по безработице. Всего в 2006–2024 годах, по данным МВД, в РФ переехало более 1,2 млн соотечественников.

По запросу “Ъ” в МВД предоставили данные о выполнении программы в 2024 году.

Органы МИДа и МВД получили заявки на участие в добровольном переселении от 36,4 тыс. человек. 31,7 тыс. граждан приехали в РФ и встали на учет в органы МВД (период между получением свидетельства участника программы и фактическим переездом может быть разным, иногда более года).

Это самый скромный результат с 2011 года, когда было подано 61,1 тыс. заявок, а приехало 31,4 тыс. человек. Даже в 2022 году, когда началась СВО, результаты программы были выше (112,7 тыс. поданных заявок и 64,8 тыс. въехавших).

МВД ожидало еще меньшего количества переселенцев по итогам года — не более 30 тыс. человек. Падение показателей полиция объясняют введением в январе 2024 года нового условия для участия в программе. Согласно указу президента, переселенцы (за исключением граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины) должны подтвердить владение русским языком на уровне, «достаточном для общения в устной и письменной форме в условиях языковой среды». Это можно сделать, пройдя тест или же предоставив документ об образовании, выданный в стране, где русский язык — один из государственных. В 2024 году, по данным МВД, иностранцы подали 8,4 тыс. заявлений о признании их владеющими русским языком, 3,6 тыс. из них были удовлетворены.

За прошедший год изменился и состав участников программы. По числу изъявивших желание жить в РФ и фактически переехавших лидирует Казахстан (см. инфографику): на эту страну приходится 35% всех переселенцев. В 2023 году топ-3 стран исхода возглавлял Таджикистан. В МВД также говорят о росте числа переселенцев из недружественных государств, таких насчитали 1,8 тыс. В частности, из Германии в Россию переехало около 700 соотечественников, из Молдавии и Латвии — по 600. Положительную динамику в полиции объясняют тем, что «в настоящее время в этих государствах проводится репрессивная политика и поощряются национализм и нетерпимость к русским». «Пророссийские взгляды, поддержка специальной военной операции, оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса становятся основанием для преследования со стороны властей в этих странах»,— заявили “Ъ” в МВД.

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Напомним, с января 2024 года в России среди участников программы появились репатрианты, имеющие особые права. К ним относятся четыре категории переселенцев: граждане СССР, родившиеся и проживавшие в РСФСР; имеющие родственников по прямой восходящей линии, родившихся в РСФСР или Российской империи; граждане, постоянно проживавшие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года; добровольно отказавшиеся от гражданства РФ. Такие репатрианты могут заселяться в любой регион (не только указанный правительством, как остальные переселенцы) и не подтверждать знание русского языка. При этом они имеют меньше льгот (например, не имеют права на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания). В 2024 году, по данным МВД, поступило 3,5 тыс. заявлений об участии в новой программе, соответствующие свидетельства получило 3 тыс. человек, 1,8 тыс. уже прибыли в РФ.

Первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин (ЕР), комментируя “Ъ” данные МВД, считает, что введение проверки знания русского языка могло стать причиной сокращения числа переселенцев.

При этом, по его мнению, наблюдаемый в стране «подъем мигрантофобии» также мог повлиять на статистику. «МВД раньше зачисляло в соотечественников всех — и таджиков, и узбеков, и киргизов. Это и стало поводом для подъема мигрантофобии»,— заявил он. Комментируя ситуацию, эксперт напомнил пример Калужской области, власти которой в 2022 году решили выйти из программы по переселению соотечественников. Правительство региона поясняло, что вначале 80% переселенцев составляли «славянские народы», но к 2022 году их доля снизилась до 17%, больше всего переезжало жителей стран Средней Азии и Закавказья.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин также связывает сокращение участников программы с ужесточением миграционной политики, а также проведением СВО. Переселенцев из Таджикистана, говорит он, стало меньше после теракта в «Крокус-Сити» 22 марта 2024 года (следствие установило, что непосредственные исполнителя были уроженцами этой страны). «После событий в "Крокусе" в отношении них (приезжих из Таджикистана.— “Ъ”) чрезмерно ужесточили политику,— поясняет господин Поставнин.— Многих просто разворачивали в аэропортах».

«Идея, что хорошо быть российским соотечественником, актуальна либо для людей, этнически связанных с Россией (тех, у кого здесь были предки, родственники), либо для тех, кто с советских времен имел привязки к России,— считает эксперт по работе с трудовыми мигрантами петербургского благотворительного ПСП-фонда Андрей Якимов.— Поскольку программа действует достаточно давно, то демографическая база для нее постепенно сужается». Эксперт объясняет снижение популярности программы возможностью легализоваться в РФ и без нее. Например, граждане Молдавии, Казахстана и Белоруссии могут рассчитывать на ВНЖ в упрощенном порядке без получения статуса соотечественника. Те же возможности у военнослужащих по контракту, добавил господин Якимов. «Чем больше иностранцев из стран СНГ получают запреты на въезд, тем меньше соотечественников в будущем, так как со штрафами и запретами на въезд в программе нельзя участвовать»,— напоминает он.

Эмилия Габдуллина