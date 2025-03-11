«Лютую» атаку остановили в Подмосковье

ВСУ совершили крупнейшую с момента начала СВО атаку на Россию с использованием беспилотников. В различных регионах страны, в основном в столичном, подразделениями Минобороны нейтрализовано или сбито более 300 БПЛА. Многие из них не просто были заряжены взрывчаткой, но и имели поражающие элементы. Таким образом, целью налета являлось массовое убийство людей, большинство из которых еще спали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой дом в Раменском, поврежденный во время налета

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Жилой дом в Раменском, поврежденный во время налета

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По факту событий, произошедших в ночь на вторник, главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Предполагается, что руководство ВСУ, получив приказ от гражданских властей Украины, организовало самую крупную за время специальной военной операции террористическую атаку на Россию.

По данным Минобороны РФ, с помощью систем РЭБ и ПВО было нейтрализовано или сбито 337 беспилотников ВСУ различного типа.

Среди них БПЛА самолетного типа «Лютый», которые на этот раз несли не только мощные заряды взрывчатки, но и поражающие элементы в виде шариков из подшипников.

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По информации военного ведомства, больше всего беспилотников было поражено над Курской областью и Подмосковьем — 126 и 91 соответственно. Причем атаковали они, что называется, роем, видимо рассчитывая, что у ПВО просто не хватит боеприпасов, чтобы поразить все низколетящие объекты.

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву, на разных рубежах сбиты сотни боевых беспилотников»,— написал по горячим следам в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин

По данным властей и очевидцев, обломки БПЛА повредили дома в Раменском, Видновском, Домодедовском и других городских округах Подмосковья. В основном от них пострадали крыши и постройки во дворах частных домов, а также автомобили. На Северном шоссе в Раменском от БПЛА досталось многоэтажке — в квартирах были выбиты стекла с 19-го по 22-й этажи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти обследуют пострадавшие дома и они будут оперативно отремонтированы. До Москвы, похоже, долетел только один из дронов. Его обломки выбили несколько стекол в окнах жилого дома на Домодедовской улице. К счастью, обошлось без пострадавших, но людей эвакуировали. В области жертвой теракта стал охранник «Мираторга», вышедший на улицу понаблюдать за утренней атакой. Позднее еще один пострадавший скончался в больнице. Еще около двух десятков человек получили ранения различной степени тяжести.

Предполагается, что массовый налет стал ответом на наступление сил российской армии и Росгвардии в Курской области, в том числе с использованием трубы остановленного газопровода Уренгой—Помары—Ужгород. Однако если войска освободили целый ряд населенных пунктов и фактически окружили крупную группировку противника, то налет в ночь на вторник в основном не дал выспаться мирным гражданам и силовикам.

Николай Сергеев