Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игоря заместителем руководителя Россотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Чайка

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Чайка

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно информации на сайте агентства, на сегодняшний день у главы Россотрудничества Евгения Примакова пять заместителей.

Игорь Чайка — российский бизнесмен, в январе 2021 года возглавивший Общественный совет при Россотрудничестве. В 2022 году он попал под санкции США, после чего передал свой бизнес в доверительное управление, в том числе — оператора по обращению с отходами «Хартия».

Лусине Баласян