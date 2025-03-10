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Коммерсантъ FM
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Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игоря заместителем руководителя Россотрудничества.

Игорь Чайка

Игорь Чайка

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Игорь Чайка

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно информации на сайте агентства, на сегодняшний день у главы Россотрудничества Евгения Примакова пять заместителей.

Игорь Чайка — российский бизнесмен, в январе 2021 года возглавивший Общественный совет при Россотрудничестве. В 2022 году он попал под санкции США, после чего передал свой бизнес в доверительное управление, в том числе — оператора по обращению с отходами «Хартия».

Лусине Баласян

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