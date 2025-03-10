Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сына бывшего генпрокурора Юрия Чайки Игоря заместителем руководителя Россотрудничества.
Игорь Чайка
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Согласно информации на сайте агентства, на сегодняшний день у главы Россотрудничества Евгения Примакова пять заместителей.
Игорь Чайка — российский бизнесмен, в январе 2021 года возглавивший Общественный совет при Россотрудничестве. В 2022 году он попал под санкции США, после чего передал свой бизнес в доверительное управление, в том числе — оператора по обращению с отходами «Хартия».