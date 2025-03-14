«Азот» распылили по-семейному

Основатель холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаил Федяев передал 40% крупного производителя удобрений ГК «Азот» своей сестре Светлане Рыбальченко, которой уже принадлежат доли и в других связанных с бизнесменом активах. Юристы связывают сделку со стремлением господина Федяева не попасть под санкционные ограничения. В отношении Романа Троценко, владеющего оставшейся долей «Азота», уже введены санкции ЕС и Великобритании, а ряд связанных с AEON структур находится под ограничениями США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Основатель холдинга «Сибирский деловой союз» Михаил Федяев

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Собственником 100% АО «Азот Инвест», которому принадлежат 40% в одном из лидеров российского химического рынка — ГК «Азот», стала Светлана Рыбальченко. Об этом говорится в пояснениях к отчетности «Азот Инвеста» от конца февраля 2025 года. Ранее «Азот Инвест» принадлежал основателю холдинга СДС Михаилу Федяеву. В пояснениях к отчетности сказано, что Светлана Рыбальченко — сестра Михаила Федяева. Получить комментарии господина Федяева и госпожи Рыбальченко не удалось, в ГК «Азот» “Ъ” не ответили.

О том, что Михаил Федяев может выйти из капитала ГК «Азот», “Ъ” сообщал в августе 2024 года (см. “Ъ” от 12 августа 2024 года). Тогда неназванное лицо обратилось в ФАС с ходатайством о приобретении 99,9987% акций «Азот Инвеста». Сделка со Светланой Рыбальченко была закрыта вскоре, уточняют источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. До этого ей принадлежало менее 0,01% компании.

ГК «Азот» (ранее «СДС-Азот») создана в 2006 году на базе активов «СИБУР-Минудобрения», которые холдинг СДС купил у СИБУРа. Еще 60% компании владеет основатель корпорации AEON Роман Троценко. В группу входят кемеровский «Азот», Ангарский азотно-туковый завод, АО «Мелеузовские минеральные удобрения», ООО «Волгоград полимер» и АО «Аммоний» в Татарстане. Мощности превышают 1,2 млн тонн аммиака, 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 1 млн тонн азотной кислоты, 600 тыс. тонн карбамида и 125 тыс. тонн капролактама — сырья для производства нейлона, капрона. «Волгоград полимер» реализует проект строительства завода метанола мощностью 1 млн тонн в год.

По оценкам АКРА, ГК «Азот» обеспечивает около 12% российского производства азотных удобрений и 35% капролактама. В 2023 году выручка ГК «Азот» была 115 млрд руб., чистая прибыль — 22 млрд руб., сообщало агентство НКР. Показатели за 2024 год не раскрывались. АКРА оценила поступления от операций группы в 2024 году до чистых процентных платежей и налогов в 37 млрд руб.

Из пояснений к отчетности «Азот Инвеста» следует, что в 2024 году компания получила от участия в ГК «Азот» 3,46 млрд руб., что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. Еще 642,7 млн руб. получено от процентов по займам. По итогам прошлого года «Азот Инвест» выплатил Михаилу Федяеву 3,05 млрд руб. дивидендов, сказано в отчетности.

Производитель азотных удобрений стал не первым активом, который бизнесмен передал своей сестре. Более десяти лет она владеет долями в связанных с ним компаниях. Так, согласно данным СПАРК и отчетности «Азот Инвеста», Светлане Рыбальченко принадлежат доли в «СДС-Строй», «СДС-Энерго», «СЗ "СДС-Финанс"», «СДС-Тепло» и Международном аэропорте Кемерово им. А. А. Леонова.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов предполагает, что сделка по передаче доли в «Азот Инвесте» от Михаила Федяева могла быть формой превентивной защиты от возможных санкций. «На момент ее заключения господин Федяев, вероятно, предполагал, что может попасть в санкционные списки. В этом случае наличие официальных документов, подтверждающих, что он больше не является акционером компании, позволило бы минимизировать риски для бизнеса»,— считает юрист. В отношении Романа Троценко введены санкции ЕС и Великобритании, а ряд связанных с AEON структур находится под санкциями США. В НКР отмечали, что потенциальные ограничения деятельности ГК «Азот» способны повлечь за собой рост логистических затрат на экспорт и снизить операционную рентабельность.

Источники “Ъ” на рынке добавляют, что Михаил Федяев был одним из фигурантов уголовного дела о гибели 51 человека в связи с аварией на шахте «Листвяжная» (входит в СДС). Химические активы ГК «Азот» расширяются, и компания планирует наращивать производство и экспорт, поэтому владельцы хотят исключить все риски, говорят собеседники “Ъ”.

По данным MMI, в 2024 году РФ увеличила экспорт удобрений на 13%, до 42 млн тонн. Поставки одного из наиболее востребованных азотных удобрений — карбамида — увеличились на 4%, до 9,7 млн тонн. Экспорт аммиачной селитры снизился на 5%, до 3,4 млн тонн.

Ольга Мордюшенко