Чипы с персидским отливом

Зеленоградский нанотехнологический центр (производит литографы, сенсоры, микросхемы и т. д.) подписал с иранским Штабом по развитию микротехнологий меморандум о сотрудничестве. Сделку ведет Минпромторг, по ее результатам ожидается помимо производства иранской электроники в РФ выход продукции обеих стран на новые рынки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ Фото: Кирилл Зыков, Коммерсантъ

Россия и Иран заключили в 2025 году двусторонний меморандум о сотрудничестве между Зеленоградским нанотехнологическим центром (ЗНТЦ) и Штабом по развитию нано- и микротехнологий Исламской Республики Иран в области развития сотрудничества в радиоэлектронной промышленности, сообщили “Ъ” в Минпромторге. Меморандум обусловлен взаимной заинтересованностью в развитии двустороннего сотрудничества в области радиоэлектронной промышленности. «В нынешних условиях отсутствуют препятствия для развития взаимовыгодного сотрудничества, направленного на формирование устойчивых производственных и сбытовых цепочек, за исключением ограничительных мер, введенных недружественными государствами»,— подчеркнул в разговоре с “Ъ” представитель Минпромторга.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО ЗНТЦ зарегистрировано в Зеленограде в 2010 году, выручка и владельцы предприятия скрыты. По данным с сайта компании, ЗНТЦ производит радиационно стойкие микросхемы, сенсоры, аналого-цифровые преобразователи и др. Компания с 2019 года выиграла семь тендеров на общую сумму 8 млрд руб., все они были от Минпромторга. Также в 2021 году Минпромторг выделил ЗНТЦ 5,7 млрд руб. на разработку литографического оборудования для производства процессоров топологии 130–65 нм (см. “Ъ” от 22 ноября 2021 года).

ЗНТЦ будет выступать как интегратор контрактных производств для иранских дизайн-центров, так как пока в Иране нет подобных проектов, пояснил “Ъ” гендиректор ЗНТЦ Анатолий Ковалев. Помимо этого, говорит он, между странами будет происходить обмен компетенциями и сотрудниками в области микроэлектроники. «В данный момент речи об инвестициях не идет, однако примерная стоимость производства литографа для печати пластин 350 нм (0,35 мкм) находится в районе $4,5 млн»,— говорит господин Ковалев, добавляя, что иранские и российские продукты микроэлектроники будут доступны на обоих рынках.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом подписания меморандума, пояснил, что сотрудничество с иранской стороной на данном этапе будет касаться производства литографического оборудования для печати чипов, телекоммуникационных мультиплексоров, различных датчиков для автомобилей и др. В Минпромторге добавляют, что министерство нацелено на объединение усилий для совместной разработки и производства инновационной продукции, а также на выход на новые рынки с отечественными технологиями и товарами.

Как заявлял летом 2024 года представитель национальной программы микроэлектроники Ирана Нима Арджманди, рынок микрочипов в Иране «никем не монополизирован». «Например, несколько компаний активно работают в сфере кремниевых продуктов и занимаются экспортом. В сфере оборудования есть компании, которые начали свою работу при поддержке иранской Штаба развития нанотехнологий»,— сообщало издание Pars Today.

Согласно отчету консалтинговой компании Kept по рынку микроэлектроники за 2024 год, объем российского рынка до 2030 года может вырасти в 2,7 раза, до 780 млрд руб., а при оптимистичном сценарии — превысить 1 трлн руб. В 2020–2022 годах среднегодовой темп роста рынка составил около 27%. Доля российского рынка, по оценкам Kept, в 2022 году составляла менее 1% от глобального (более свежих данных компания не приводит). Общий объем рынка микроэлектроники «дружественных» России стран на 2022 год компания оценивала в $227 млрд. Лидером среди российских партнеров в данной области является Китай. Собеседник “Ъ” среди производителей электроники считает, что российско-иранский проект позволит России иметь альтернативных Китаю поставщиков компонентов.

Российским разработчикам микроэлектроники интересны любые рынки, в том числе иранский, говорит основатель НПЦ «Элвис» Ярослав Петричкович. «Однако, скорее всего, речь может пойти только о специализированных изделиях, и этот рынок достаточно узкий»,— подчеркнул он. Иранский рынок может представлять интерес для российских производителей микроэлектроники, учитывая наличие в России серьезной научной базы и развитых компетенций в разработке и производстве ЭКБ, говорит представитель ГК «Элемент». «Иран является одной из первых попыток российских технологических компаний выйти на международный рынок»,— добавляет представитель Fplus.

Меморандум является одним из элементов сотрудничества между двумя странами и развивается это сотрудничество наверняка не только в области микроэлектроники, говорит глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин. Он напоминает, что Иран, как и Россия, находится под санкционным давлением со стороны ЕС и США, поэтому для бизнеса обеих стран партнерство взаимовыгодно. «В ближайшем будущем можно ожидать партнерства по другим направлениям: транспорт, логистика, технологии, энергетика и др.»,— считает господин Брыкин.

Тимофей Корнев