Редкие руды пришли в движение

Структура, участвующая в проектах «Росатома», заинтересовалась имуществом признанного банкротом завода «Гидрометаллург» — производителя оксидов вольфрама и молибдена. Предприятие было остановлено в 2023 году, аналитики полагают, что инвестор может организовать новую переработку концентрата с расположенного в регионе месторождения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yuri Maltsev / Reuters Фото: Yuri Maltsev / Reuters

АО «Орбита Инвест» выиграло торги по продаже части имущества завода «Гидрометаллург» в Кабардино-Балкарии, который занимался производством вольфрама, следует из реестра сведений о банкротстве. Торги проходили в рамках банкротства владельца завода АО «Компания "Вольфрам"», в лот входили земельные участники и здания, за которые победитель предложил 105 млн руб. До 5 апреля также принимаются заявки на покупку долей в структурах «Вольфрама», включая АО «Гидрометаллург», которое управляет заводом.

У «Орбиты Инвест» есть общие проекты с «Росатомом». Как следует из ЕГРЮЛ, компания владеет 30% ООО «Центр полимерных композитов» и 36,5% ООО «Русатом Пултрузия», где 50% и 51% принадлежат АО «Юматекс» — структуре композитного дивизиона «Росатома». Среди активов «Орбиты Инвест» также Златоустовский завод металлоконструкций (ЗЗМК). Связаться с «Орбитой Инвест» не удалось, “Ъ” направил вопросы в ЗЗМК. В «Росатоме» не ответили “Ъ”.

Помимо «Гидрометаллурга» компания «Вольфрам» управляла Унечским заводом тугоплавких металлов в Брянской области и ООО «Приморвольфрам», которое развивает месторождение Забытое по добыче вольфрамовых и оловянных руд в Приморье. Как отмечалось в обзоре рынка группы «Деловой профиль», у «Вольфрама» были амбициозные планы, но потеря в 2022 году в результате санкций зарубежных рынков сбыта наряду с ухудшением ценовой конъюнктуры на мировом рынке вольфрама привели к банкротству.

В отчете «Гидрометаллурга» за 2022 год сказано, что завод в тот период был загружен на 15% от проектной мощности. Низкий процент обусловлен нехваткой сырья и возникшими трудностями по отгрузкам на экспорт. В 2022 году предприятие переработало 1,08 тыс. тонн сырья. В том числе завод выпускал сплавы с содержанием вольфрама, никель-вольфрамовый и кобальт-молибденовый катализаторы. С начала 2023 года мощности предприятия законсервированы.

Вольфрам относится к дефицитным минеральным ископаемым, молибден — к редким металлам. Объем производства вольфрама в правительственной стратегии оценивается в 2,8 тыс. тонн (оксид; 2,1% мирового производства), молибдена — в 2,2 тыс. тонн (0,6% мирового производства). В стратегии говорится, что РФ зависит от импорта вольфрама и молибдена. Исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко отмечает, что мировой рынок вольфрама оценивается в $5,5 млрд.

Глобальный рынок этих металлов монополизирован Китаем и в основном отличается профицитом, говорит гендиректор исследовательской группы «Инфомайн» Игорь Петров. В России, по его словам, ведется добыча руд с получением концентратов. Вольфрамовый концентрат в основном отправляется на экспорт в Китай. Молибденовый концентрат перерабатывается в ферромолибден и тоже частично экспортируется, указывает эксперт. Объем внутреннего потребления в «Инфомайне» оценивают в пределах 2 тыс. тонн в пересчете на триоксид вольфрама.

Как отмечает Игорь Петров, перезапуск завода «Гидрометаллург» не будет иметь смысла. «Необходимо строительство нового современного предприятия аналогичного профиля»,— уверен он. Начальник аналитического отдела «Риком-Траста» Олег Абелев говорит, что покупателем на внутреннем рынке может стать электронная и химическая и авиационная промышленность.

Собеседники “Ъ” считают, что интерес к активам может быть связан с планами по восстановлению в Кабардино-Балкарии добычи вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском ГОКе. Проектом занимается «Ростех», по последней публичной информации, возобновление работы ГОКа должно состояться в 2028 году. Успешный проект восстановления Тырныаузского ГОКа возможен только в связке с новым гидрометаллургическим заводом по переработке концентрата с получением триоксида вольфрама, указывает Игорь Петров.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев, Дарья Андрианова