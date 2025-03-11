Тридцать дней без войны

Во вторник, 11 марта, в саудовской Джидде прошла встреча американской и украинской делегаций, которая должна была прежде всего ответить на вопрос, на какие уступки американцам готов пойти Киев. На фоне исходно разных позиций сторон казалось, что встреча станет в лучшем случае сверкой часов, а то и закончится скандалом. Однако по итогам почти девятичасовых переговоров стало ясно, что американцы были более убедительны: Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней, взамен США пообещали немедленно возобновить предоставление Киеву разведданных и «помочь ему в сфере безопасности», что, возможно, обозначает возобновление поставок оружия. Кроме того, Киев и Вашингтон договорились заключить сделку по редкоземельным металлам «как можно скорее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп добился своего: Киев дал согласие на предложение США о полном прекращении огня сроком на 30 дней

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп добился своего: Киев дал согласие на предложение США о полном прекращении огня сроком на 30 дней

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Встреча в Джидде началась вскоре после полудня с небольшой задержкой из-за опоздания американцев. В американскую команду переговорщиков вполне предсказуемо вошли люди, которые уже успели вникнуть в украинскую тематику на недавних переговорах в Эр-Рияде с представителями России: глава Госдепа Марко Рубио, помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Тройка переговорщиков от Киева включила министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова.

Приглашать на переговоры лидера Украины Владимира Зеленского не стали, хотя он еще накануне прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

О том, что ждут от грядущей встречи американцы, накануне рассказал госсекретарь США Марко Рубио. «Мы должны понять позицию Украины и иметь общее представление о том, на какие уступки они готовы пойти, потому что вы не добьетесь прекращения огня и окончания этой войны, если обе стороны не пойдут на уступки»,— заявил он журналистам на борту самолета по пути в Джидду.

Какие именно уступки американская сторона ждет от Украины, господин Рубио намекнул далее, отметив, что Киев вряд ли сможет вернуть себе все утраченные с 2014 года территории. Делегация США на переговорах в Джидде «не хочет слышать» от украинцев требования о возврате к границам 2014 или 2022 годов, подтвердили британскому телеканалу Sky News в день переговоров несколько неназванных американских чиновников.

Что касается украинского wish list к американской стороне, то, как заметил в преддверии переговоров Андрей Ермак, ключевыми для Украины остаются гарантии безопасности.

Правда, он признал, что на встрече этот вопрос можно будет рассмотреть лишь в предварительном порядке. «Самое главное — как начать этот процесс, и мы очень открыты»,— сказал он. Позднее, впрочем, стало известно, что во втором раунде переговоров в тот же день речь шла как раз о гарантиях безопасности.

Кроме того, по данным ряда европейских СМИ, в Джидду украинцы приехали с предложением, напоминающим план, который на прошлой неделе был предложен франко-британским тандемом: «частичное прекращение огня» за счет приостановки ударов БПЛА и ракет дальнего радиуса действия, а также боевых действий на Черном море. Взамен же Киев ждал от Вашингтона пересмотра решения о приостановке обмена разведданными с украинцами и поставок вооружений. Накануне нынешних переговоров Марко Рубио дал понять, что этот вопрос будет обсуждаться, но его исход будет зависеть от того, насколько плодотворными окажутся переговоры.

Напомним, о приостановке военных поставок Киеву Штаты заявили 4 марта, вскоре после скандальной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме. На фоне словесной перепалки в подвешенном состоянии осталась и сделка по редкоземельным металлам, которую Трамп рассматривал как ключевое условие для продолжения поддержки США.

На фоне совершенно разных запросных позиций вначале казалось, что переговоры не приведут к особым подвижкам. Однако через семь часов после их старта представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что США оптимистичны и допускают появление «фантастических новостей для человечества». Наконец, сразу по завершении переговоров ближе к ночи Белый дом заявил, что они были «продуктивными», а Дональд Трамп получил «позитивные новости» по их итогам.

Вскоре стороны выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня.

Со своей стороны США пообещали немедленно отменить паузу в обмене разведданными с Киевом и возобновить помощь Украине в сфере безопасности. Кроме того, стороны договорились заключить сделку по редкоземельным металлам «как можно скорее».

Наконец, как заявил Марко Рубио, Киев согласился на «немедленные переговоры» с Москвой. Госсекретарь добавил, что теперь США ждут положительного ответа РФ на предложение о прекращении огня.

Скорее всего, ответ Москвы станет ясен по итогам визита в Москву Стива Уиткоффа, который, по сведениям ряда западных изданий, должен прилететь в российскую столицу до 16 марта.

В Москве, правда, этот визит не подтвердили. «В западных СМИ сейчас очень много неправильной информации, очень много слухов, которые не соответствуют действительности»,— ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать сообщения о планах советника Трампа прилететь в Москву.

Наталия Портякова