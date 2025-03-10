Борец с кризисами и главный банкир двух стран: чем известен будущий премьер-министр Канады Марк Карни

Бывший глава центрального банка Канады Марк Карни избран лидером правящей Либеральной партии. Он станет новым премьер-министром страны. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

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Марк Карни родился 16 марта 1965 года в Форт-Смит в Канаде. Окончил экономический факультет Гарвардского университета (1988), получил степень магистра экономики в Оксфордском университете (1993).

13 лет работал в американском банке Goldman Sachs, занимал различные должности в отделениях Лондона, Нью-Йорка, Торонто и Токио. Был специалистом по инвестициям, работе с высокорискованными активами и руководителем отдела, занимавшегося рынками капитала развивающихся стран. В частности, консультировал правительство Южной Африки по вопросам доступа к международным финансовым рынкам после падения режима апартеида в 1994 году.

В 2003 году ушел из Goldman Sachs, год занимал должность заместителя управляющего по международным вопросам Банка Канады. В 2004–2007 годах работал в Министерстве финансов Канады. Занимался вопросами взаимодействия с G7.

В 2008–2013 годах — управляющий Банка Канады. Эксперты и СМИ отмечали, что благодаря гибкой монетарной политике господина Карни Канада наименее болезненно перенесла последствия мирового финансового кризиса 2008 года.

В 2013–2020 годах — управляющий Банка Великобритании. Стал самым молодым председателем в его истории и первым иностранцем на этой должности.

После ухода с поста был советником премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, спецпосланником ООН по вопросам климата и финансов. Во время пандемии COVID-19 консультировал премьер-министра Канады Джастина Трюдо при разработке экономических мер противодействия кризису. В 2023 году он стал председателем совета директоров Bloomberg.

В январе 2025 года официально выдвинул свою кандидатуру на выборах лидера Либеральной партии Канады. Во время предвыборных дебатов выступал за увеличение оборонных расходов до 2% ВВП и выше, снижение налогов для среднего класса и внедрение программы стимулирования перехода на возобновляемые источники энергии. Также пообещал вводить пошлины на американские товары по принципу «доллар за доллар». Заявлял, что Канаде нужно расширять контакты с ЕС и что она никогда не станет частью США.

Активно выступает за усиление банковского регулирования для предотвращения финансовых кризисов. В 2019 году заявил, что «в многополярном мире нам нужна многополярная валюта» и предложил заменить доллар США как резервную валюту на новую цифровую валюту.

Женат, четыре дочери. Имеет канадское, британское и ирландское гражданство. Автор книги «Ценности: строительство лучшего мира для всех». Доктор экономических наук, тема диссертации — «Динамические преимущества конкуренции».