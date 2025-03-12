Оправдание за оправдание
Вместо колонии журналистку приговорили к штрафу
Второй Западный окружной военный суд приговорил к штрафу в размере 600 тыс. руб. журналиста Надежду Кеворкову по уголовному делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram-канале. Несмотря на то что обвинение требовало для подсудимой шесть лет колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей, суд посчитал возможным не лишать женщину свободы. Решение суда публика встретила криками «Браво!».
Защита считает, что штраф для Надежды Кеворковой сродни оправдательному приговору
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Уголовное дело 66-летней журналистки судья Роман Владимиров рассмотрел всего за два заседания. В его основу легли два поста, выложенные в Telegram-канале Надежды Кеворковой в 2018 и 2020 годах. Первый касался деятельности участников признанного в России террористическим и запрещенного движения «Талибан». Второй был репостом написанной еще в 2010 году статьи военкора и общественного деятеля Орхана Джемаля о смерти одного из боевиков, участвовавших в нападении на Нальчик в 2005 году.
Экспертиза сочла, что тексты содержат признаки оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УКФ). Подсудимой грозило от штрафа до семи лет заключения.
Свою вину госпожа Кеворкова не признала, отметив, что текст убитого летом 2018 года в ЦАР Орхана Джемаля она перепечатала, не читая, в память о погибшем друге. Защитники подсудимой обращали внимание на то, что пришедшие к власти в Афганистане представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено) в настоящее время встречаются на высшем уровне с российскими политиками и представителями других стран. Поэтому, отмечали адвокаты и свидетели защиты, наличие организации в списке террористических «не равно террористическим действиям».
Адвокаты просили оправдать подсудимую за репост текста господина Джемаля, а за пост про «Талибан» (признан террористическим и запрещен) лишение свободы не назначать. Прокуратура, в свою очередь, потребовала для подсудимой шесть лет колонии со штрафом в 500 тыс. руб.
Однако суд решил иначе. Помимо штрафа в размере 600 тыс. руб., он запретил госпоже Кеворковой в течение 1,5 года администрировать сайты в интернете.
После оглашения приговора фигурантка, которая провела в СИЗО десять месяцев, была освобождена под подписку о невыезде. Адвокат госпожи Кеворковой Калой Ахильгов заявил, что защита не будет обжаловать приговор. «Мы планируем в ближайшее время уплатить штраф и забыть эту историю как страшный сон»,— сказал он. Ранее защитник говорил “Ъ”, что штраф для обвиняемой в данном случае будет «сродни оправдательному приговору». Впрочем, по закону судебный акт в течение 15 дней может обжаловать прокуратура.