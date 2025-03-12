Оправдание за оправдание

Второй Западный окружной военный суд приговорил к штрафу в размере 600 тыс. руб. журналиста Надежду Кеворкову по уголовному делу об оправдании терроризма из-за публикаций в Telegram-канале. Несмотря на то что обвинение требовало для подсудимой шесть лет колонии общего режима со штрафом в полмиллиона рублей, суд посчитал возможным не лишать женщину свободы. Решение суда публика встретила криками «Браво!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита считает, что штраф для Надежды Кеворковой сродни оправдательному приговору

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Защита считает, что штраф для Надежды Кеворковой сродни оправдательному приговору

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело 66-летней журналистки судья Роман Владимиров рассмотрел всего за два заседания. В его основу легли два поста, выложенные в Telegram-канале Надежды Кеворковой в 2018 и 2020 годах. Первый касался деятельности участников признанного в России террористическим и запрещенного движения «Талибан». Второй был репостом написанной еще в 2010 году статьи военкора и общественного деятеля Орхана Джемаля о смерти одного из боевиков, участвовавших в нападении на Нальчик в 2005 году.

Экспертиза сочла, что тексты содержат признаки оправдания терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УКФ). Подсудимой грозило от штрафа до семи лет заключения.

Свою вину госпожа Кеворкова не признала, отметив, что текст убитого летом 2018 года в ЦАР Орхана Джемаля она перепечатала, не читая, в память о погибшем друге. Защитники подсудимой обращали внимание на то, что пришедшие к власти в Афганистане представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено) в настоящее время встречаются на высшем уровне с российскими политиками и представителями других стран. Поэтому, отмечали адвокаты и свидетели защиты, наличие организации в списке террористических «не равно террористическим действиям».

Адвокаты просили оправдать подсудимую за репост текста господина Джемаля, а за пост про «Талибан» (признан террористическим и запрещен) лишение свободы не назначать. Прокуратура, в свою очередь, потребовала для подсудимой шесть лет колонии со штрафом в 500 тыс. руб.

Однако суд решил иначе. Помимо штрафа в размере 600 тыс. руб., он запретил госпоже Кеворковой в течение 1,5 года администрировать сайты в интернете.

После оглашения приговора фигурантка, которая провела в СИЗО десять месяцев, была освобождена под подписку о невыезде. Адвокат госпожи Кеворковой Калой Ахильгов заявил, что защита не будет обжаловать приговор. «Мы планируем в ближайшее время уплатить штраф и забыть эту историю как страшный сон»,— сказал он. Ранее защитник говорил “Ъ”, что штраф для обвиняемой в данном случае будет «сродни оправдательному приговору». Впрочем, по закону судебный акт в течение 15 дней может обжаловать прокуратура.

Мария Локотецкая